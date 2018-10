Bastide Le Confort Medical : Rapport financier annuel (exercice clos au 30 juin 2018)

Rapport financier annuel

sommaire

Il s'agit d'un projet d'Etats Financiers consolidés et sociaux qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

CHAPITRE 1

Déclaration de la personne attestant de la régularité des comptes

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Caissargues, le 31 octobre 2018

Guy BASTIDE

Président Directeur Général