En K€ 2017-2018 2018-2019 Var Chiffre d'affaires 289 050 335 730 +16,1% EBITDA1 54 444 62 855 +15,4% Marge d'EBITDA 18,8% 18,7% Résultat opérationnel courant 23 291 28 419 +22,0% Marge opérationnelle courante 8,1% 8,5% Résultat opérationnel 18 268 18 975 +3,9% Résultat net des activités poursuivies 7 501 6 384 -14,9% Résultat net 7 501 5 091 ns

Les comptes consolidés provisoires ont été présentés au Comité d'Audit et au Conseil d'Administration, réunis le 9 octobre 2019. Ils seront arrêtés par le Conseil d'Administration avant la fin octobre 2019. Les procédures d'audit sont en cours.

Au cours de l'exercice 2018-2019, le Groupe Bastide a accéléré son développement dynamique en réalisant un chiffre d'affaires de 335,7 M€, en croissance de +16,1 %, dont +6,4% en organique2.

Le Maintien à Domicile (MAD) affiche une hausse de +4,0% (+3,3% en organique) et contribue à 47,4% au chiffre d'affaires. Les activités « Respiratoire » et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie », en hausse respective de +42,1% (+10,4% en organique) et de +18,9% (+9,2% en organique), représentent près de 53 % du chiffre d'affaires, à comparer à 47% en 2017-2018.

Le développement du réseau de franchises s'est poursuivi avec, au 30 juin 2019, 85 franchises (+10 sur un an), un niveau qui se rapproche de l'objectif de 120 à 150 franchises à horizon 2022 en France.

Marge opérationnelle courante de 8,5%, en ligne avec l'objectif

Cette croissance dynamique s'est accompagnée d'une progression sensible du résultat opérationnel courant qui s'élève à 28,4 M€, en hausse de +22,0%. La marge opérationnelle courante ressort à 8,5%, en hausse de 0,4 point, un niveau conforme à l'objectif.

Le Groupe bénéficie de l'évolution de son modèle vers des prestations à plus forte valeur ajoutée, avec notamment une hausse de la marge brute à 65,8% (vs 64,1% en 2017-2018). Cette performance est d'autant plus satisfaisante que le résultat opérationnel courant intègre un effet tarifaire défavorable (principalement en Nutrition-Perfusion) de près de -1,0 M€, ainsi qu'une contribution négative des activités MAD en Suisse et en Belgique, à hauteur de -1,1 M€, dans un contexte de concurrence accrue et de renforcement managérial.

Impact ponctuel de l'ajustement de la juste valeur des compléments de prix sur le résultat opérationnel et le résultat net

Le résultat opérationnel est impacté par diverses charges non récurrentes et par l'ajustement comptable de la juste valeur des compléments de prix, pour 6,4 M€, lié principalement à la surperformance de Baywater au Royaume-Uni. Baywater a été retenu par le NHS pour exploiter 4 régions (dont 2 renouvelées et 2 nouvelles) pour une période de 7 ans (extensible à 10 ans) devenant ainsi le leader du marché avec une excellente visibilité sur les prochaines années. Le démarrage des nouvelles régions devrait avoir lieu en 2020, les contrats étant en cours de formalisation.

Les frais financiers s'établissent à -7,4 M€, en hausse de 0,7 M€. Après impôts, le résultat net des activités poursuivies s'affiche à 6,4 M€, étant précisé la non-déductibilité de l'ajustement comptable des compléments de prix. Le résultat net ressort à 5,1 M€, en intégrant la perte nette de -1,3 M€ liée à l'abandon d'un projet de gestion informatisée de patients.

Structure financière maitrisée

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 61,0 M€, bénéficiant de la hausse de la capacité d'autofinancement et d'une évolution favorable du Besoin en Fonds de Roulement (+8,0 M€ sur la période).

Ces flux couvrent largement les investissements de l'exercice qui s'élèvent à 51,6 M€ (dont 18,3 M€ liés à la croissance externe)

L'endettement net s'établit ainsi à 192,2 M€ au 30 juin 2019 pour des capitaux propres de 66,4 M€. La trésorerie disponible est de 21,3 M€. Le Groupe maîtrise son levier financier (dettes financières nettes3/EBITDA annualisé), avec un ratio qui ressort à 3,27.

Perspectives : poursuite de la croissance rentable

Pour l'exercice 2019-2020, le Groupe poursuivra son développement et confirme son objectif de chiffre d'affaires situé autour de 360 M€ à 370 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe.

Le Groupe se fixe également comme objectif une marge opérationnelle courante entre 8,5% et 9,0% et s'attend à une progression très forte de son résultat net, compte tenu des éléments non récurrents qui ont impacté l'exercice 2018-2019.

Le Groupe continue d'étudier de manière sélective des croissances externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques.

1 EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Croissance organique calculée en retraitant 2018-2019 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2017-2018 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés

3 Intégrant les compléments de prix à payer

