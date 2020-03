Bastide Le Confort Médical : Résultats semestriels 2019-2020 : Résultat opérationnel courant : +10% - Résultat net : +48%

En K€ S1 2018-2019 S1 2019-20201 Var Chiffre d'affaires 165 801 176 642 +6,5% EBITDA2 31 712 38 634 +21,8% Marge d'EBITDA 19,1% 21,9% Résultat opérationnel courant 14 255 15 699 +10,1% Marge opérationnelle courante 8,6% 8,9% Résultat opérationnel 12 299 14 040 + 14,2% Résultat net 4 426 6 533 +47,6%

1 Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location et de la norme IFRS 15 à compter du 1er juillet 2019 sans modification rétrospective pour l'exercice clos au 30 juin 2018.

2 EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Au cours du premier semestre 2019-2020, le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 176,6 M€, en croissance de +6,5% (+8,1% hors impact IFRS 15), dont +6,2% en organique.

Toutes les divisions du Groupe ont contribué à cette croissance, notamment avec une progression organique solide de 5,9% dans la Division Maintien à Domicile. La Division Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Stomathérapie ont également confirmé leur bonne orientation avec des croissances organiques respectives de 7,9% et de 5,0%, cette dernière intégrant des baisses de tarifs, en stomathérapie notamment.

Durant ce semestre, le Groupe a poursuivi le développement de son réseau de franchises qui atteint désormais 88 magasins, se rapprochant de l'objectif de 120 franchises à court terme.

Marge opérationnelle courante : 8,9%

La stratégie de développement de métiers à plus forte technicité contribue favorablement aux résultats. La légère érosion de la marge brute liée aux baisses tarifaires (impact de -1,1 M€ sur le semestre) a été absorbée par la bonne maîtrise des charges opérationnelles.

L'EBITDA progresse ainsi sensiblement à 38,7 M€, bénéficiant notamment de l'impact de la norme IFRS 16 à hauteur de 3,6 M€. Le résultat opérationnel courant semestriel est également en hausse de +10,1%, à 15,7 M€ (dont +0,3 M€ lié à l'impact de l'application de la norme IFRS 16). La marge opérationnelle courante ressort à 8,9% (8,6% hors impact des normes comptables). Ce niveau est en ligne avec le plan de marche.

Le résultat opérationnel intègre diverses charges non courantes à hauteur de 1,7 M€ (dont 0,6 M€ lié à la variation de périmètre liée au rachat de parts minoritaires dans une participation). Il s'établit ainsi à 14,0 M€, en hausse de +14,2%.

Les frais financiers ressortent à -4,1 M€, dont -0,1 M€ lié à l'impact comptable de la première application d'IFRS 16.

Après impôts, le résultat net enregistre une progression de 48% à 6,5 M€, en l'absence cette année d'impact non récurrent lié à des activités abandonnées. L'impact de la norme IFRS 16 sur le résultat net est de +0,2 M€

Structure financière maitrisée

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 26,5 M€, en hausse de 1,3 M€ malgré une progression du BFR de 9,8 M€, liée à la croissance et à des décalages ponctuels de paiements.

Ces flux couvrent largement les investissements opérationnels nets du premier semestre qui s'élèvent à 19,9 M€. Le Groupe confirme ainsi sa capacité à dégager un cash-flow opérationnel positif, qui a été dédié au financement de la croissance externe et au paiement de compléments de prix pour 7,8 M€.

L'endettement net, hors dettes locatives de 65,3 M€ et compléments de prix de 12,1 M€, ressort à 198,2 M€ au 31 décembre 2019 pour des capitaux propres de 72,8 M€. La trésorerie disponible est de 30,6 M€. Le Groupe continue de maîtriser son levier financier hors IFRS 16 (dettes financières nettes /EBITDA), qui devrait se situer autour de 3,2 en fin d'exercice.

Perspectives et impact du COVID-19

Les résultats semestriels sont en phase avec le plan de marche et les objectifs initiaux annuels du groupe, qui sont, pour rappel, un chiffre d'affaires compris entre 355 et 365 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe, et une marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9,0%.

La crise sanitaire actuelle pénalise logiquement la visibilité sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en mesurer précisément les impacts sur les objectifs mentionnés ci-dessus. Les fondamentaux et le positionnement du Groupe devraient cependant permettre d'en limiter les conséquences, en rappelant qu'une majeure partie de l'activité est récurrente (environ 75%).

Le Groupe constate un ralentissement de la prescription médicale sur les pathologies chroniques, la médecine de ville étant aujourd'hui mobilisée sur la gestion de l'épidémie. Les équipes commerciales sur le terrain vont être placées en chômage partiel.

En revanche, le Groupe Bastide enregistre une augmentation de la demande de dispositifs et de consommables médicaux de la part des établissements de santé et des particuliers. Le Groupe est impliqué également dans le « plan blanc » en fournissant des équipements permettant le retour à domicile anticipé de patients, afin de libérer des places dans les hôpitaux.

Le réseau des agences est ouvert, avec des horaires aménagés compte tenu des restrictions de déplacement, après un pic d'activité début mars. Le Groupe renforce en parallèle son offre e-commerce sur ses sites www.bastideleconfortmédical.com et www.sphere-sante.com, avec un service de livraison sans contact, afin de répondre à la forte hausse de la demande.

Bastide a adapté ses effectifs à l'évolution de la situation et des besoins de ses différentes divisions. La continuité des opérations est ainsi assurée sur l'ensemble des activités, avec le développement le plus large possible du télétravail et la mise en place de mesures renforcées de sécurité sanitaire afin de protéger les salariés encore présents sur les sites.

Le Groupe Bastide tiendra le marché informé de toute évolution importante sur son activité.

Contact Groupe Bastide

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney au +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 Analystes-Investisseurs

Nicolas Bouchez 01 53 67 36 74 Presse – Médias

www.actus-finance.com

Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP, ISIN FR0000035370, Nombre de titres 7 344 898

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mXBuZ8eXaGmWlZ9vZp2Xm5djZ2aWlZTJa5SWmZWbaJucbZ+RyJhqmcfLZm9jm2tn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62661-bastide_mars2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews