Bastide Le Confort Medical : signe un bon semestre, en attendant l'impact de la crise sanitaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bastide a réalisé au premier semestre 2019-2020 un résultat net en progression de 48% à 6,5 millions d'euros, soutenu en partie par une base de comparaison favorable. Le résultat opérationnel courant a grimpé de 10,1%, à 15,7 millions. La marge opérationnelle courante ressort à 8,9%. Ce niveau est en ligne avec le plan de marche, a commenté le fournisseur de services médicaux. L’Ebitda a progressé de 21,8% à ainsi 38,7 millions pour un chiffre d’affaires de 176,6 millions, en croissance de +6,5%, dont +6,2% en organique.Les résultats semestriels sont en phase avec le plan de marche et les objectifs initiaux annuels du groupe, qui sont, pour rappel, un chiffre d'affaires compris entre 355 et 365 millions, hors nouvelles opérations de croissance externe, et une marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9%.Le groupe a précisé que la crise sanitaire actuelle pénalisait logiquement la visibilité sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en mesurer précisément les impacts sur les objectifs.Selon lui, ses fondamentaux et son positionnement devraient cependant permettre d'en limiter les conséquences, en rappelant qu'une majeure partie de l'activité est récurrente (environ 75%).