Bastide Le Confort : dividende avec option approuvé en AG

05/12/2018 | 07:27

Bastide Le Confort Médical annonce que son assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende de 0,26 euro brut par action, avec possibilité d'opter pour le paiement en numéraire ou en actions nouvelles.



Le prix des actions nouvelles à émettre en paiement du dividende est fixé à 29,67 euros et leur nombre total maximum à émettre est de 64.326 actions, représentant environ 0,87% du capital social et 0,57% des droits de vote au jour de l'assemblée générale.



Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en actions devront en faire la demande à compter du 7 décembre, date de détachement du dividende, et jusqu'au 20 décembre inclus. Il sera mis en paiement le 3 janvier 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.