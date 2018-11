Bastide : confirme son objectif de CA annuel

14/11/2018 | 18:42

Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 79,4 ME au premier trimestre 2018-2019, en croissance de +28,6% (dont +6,4% en organique). ' Cette performance confirme l'accélération de la dynamique interne, déjà visible lors du dernier trimestre de l'exercice précédent ' indique le groupe.



' Les activités de prestations de services (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) sont devenues pour la première fois majoritaires sur ce trimestre (51,7%), confirmant l'évolution stratégique vers les activités à plus forte valeur ajoutée '.



L'activité ' Maintien à Domicile ' réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 38,4 ME en hausse de +5,0%. En organique, la croissance est de +6,0%, compte tenu du transfert de certains magasins en propre vers des franchisés.



L'activité ' Respiratoire ' contribue pour 21,6 ME au chiffre d'affaires global, affichant une hausse de +84,1% (+9,2% en organique).



' Le Groupe a parfaitement lancé son exercice 2018-2019 et confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 335 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe, tout en visant une marge opérationnelle courante de 8,5% sur l'exercice ' indique la direction.



