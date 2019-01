Bastide : deux acquisitions finalisées en France

10/01/2019 | 15:20

Bastide annonce avoir finalisé en ce début d'année deux opérations de croissance externe en France, opérations de petite taille visant à renforcer localement ses parts de marché sur ses métiers stratégiques.



Le groupe a acquis les sociétés IPAD Médical et Omnidom, basées respectivement en régions Occitanie et PACA, qui apporteront un chiffre d'affaires rentable cumulé de plus de deux millions d'euros par an. Ces deux acquisitions sont financées en numéraire.



