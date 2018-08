Bastide : hausse de +32,6% du chiffre d'affaires annuel

30/08/2018 | 18:17

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 78,6 ME au 4ème trimestre 2017-2018 en croissance de +41,2%.



La croissance organique ressort à un niveau solide de +6,0%, soit la meilleure performance trimestrielle de l'exercice. ' La contribution des acquisitions récentes sur la période s'élève à 20,3 ME, dont 7,3 ME en Angleterre (Baywater et Intus) conformément aux attentes ' précise le groupe.



Le chiffre d'affaires annuel 2017-2018 s'inscrit à 289,0 ME, dans la fourchette de l'objectif donné par le Groupe. La hausse de l'activité ressort ainsi à +32,6%, dont +5,4% en organique.



Les activités ' Respiratoire ' et ' Nutrition-Perfusion- Stomathérapie ' représentent 47% du chiffre d'affaires, à comparer à 36% en 2016-2017.



' Le Groupe confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante de 8% sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018 '.



' Pour l'exercice 2018-209, le Groupe poursuivra son développement dynamique avec un objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 335 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.