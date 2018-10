Bastide : hausse de 36% du résultat net sur l'exercice

10/10/2018 | 18:17

Le Groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 289,1 ME au cours de l'exercice 2017-2018, en croissance de 32,6 %, dont 5,4% en organique.



Le Maintien à Domicile (MAD) affiche une hausse de 9,3% (+3,8% en organique) et contribue à hauteur de 53% au chiffre d'affaires. Les activités ' Respiratoire ' et ' Nutrition-Perfusion-Stomathérapie ' en croissance respective de 75,4% (+6,8% en organique) et de 73,5% (+9,8% en organique) représentent 47% du chiffre d'affaires, à comparer à 36% en 2016-2017.



Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 18,3 ME en hausse de 59,7%.

Après impôts, le résultat net s'établit à 7,5 ME en hausse de 36%.



Pour l'exercice 2018-2019, le Groupe poursuivra son développement dynamique avec un objectif de chiffre d'affaires annuel consolidé autour de 335 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe.



Le Groupe entend poursuivre l'amélioration progressive de sa rentabilité et vise une marge opérationnelle courante de 8,5% sur l'exercice en cours.



