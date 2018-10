Bastide : Oddo BHF passe à 'achat'

11/10/2018 | 10:13

Tout en réduisant son objectif de cours de 52 à 42 euros après la publication de résultats 2017-18 'sains et en ligne', Oddo BHF remonte sa recommandation sur Bastide de 'neutre' à 'achat', au vu d'une baisse du titre qu'il juge 'exagérée'.



Selon lui, cette baisse traduit la faible liquidité du titre dans un marché baissier, 'mais surtout le stress associé à une période de renouvellement d'une concession, et le ralentissement du rythme d'acquisition qui avait tant contribué au re-rating courant 2017'.



Oddo BHF note que les résultats publiés montrent que Bastide bénéficie des effets de mix qui étaient attendus, notamment au titre de la croissance externe, et que les franchises apportent leur contribution à l'amélioration du résultat opérationnel courant.



