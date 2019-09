Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Batla Minerals MLBAT FR0010436170 BATLA MINERALS (MLBAT) Ajouter à ma liste Gérer les listes Temps réel Euronext Paris - 19/09 16:30:22 0.6 EUR +20.00% 2018 BATLA MINERALS : Created with Raphaël 2.1.2Batla Minerals Annual Report of Directors 2018 (French only) (PDF) PU 2018 BATLA MINERALS : Created with Raphaël 2.1.2 September 2018 – Francais PU 2018 BATLA MINERALS : Comptes 1er trimestre CO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Batla Minerals : Presentation – septembre 2019 0 19/09/2019 | 22:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Assemblée Générale Annuelle Mixte 19 septembre 2019 Exercice clos le 31 mars 2019 ORDRE du JOUR ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 SEPTEMBRE 2019 L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 19 septembre 2019 à 10h est le suivant : Rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2019 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus aux membres du conseil d'administration Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019 Conventions et engagements réglementés Transfert du siège social et modification des statuts y relative Suppression de l'article 39 des statuts (associés fondateurs) 8) Pouvoirs pour formalités 2 ELEMENTS FINANCIERS IMPORTANTS 8.1 M€ 8.3 M€ 1,2 M€ 2,1 M€ 1,4 M€ 6,8 M€ 0,08 M€ CHIFFRE D'AFFAIRES soit - 14.7 % par rapport à l'exercice précédent PRODUITS D'EXPLOITATION soit - 24.8 % par rapport à l'exercice précédent RESULTAT D'EXPLOITATION soit - 23.16 % par rapport à l'exercice précédent EBITDA soit - 16.1 % par rapport à l'exercice précédent RESULTAT NET contre 0,4 M€ l'exercice précédent

TRESORERIE

contre 5,1 M€ l'exercice précédent ( + 34 % )

l'exercice précédent ( ) DETTES FINANCIERES & EMPRUNTS

contre 0,16 M€ l'exercice précédent ( - 48 % ) 3 POINTS IMPORTANTS ❖Alluvial Ventures Maintenir une relation de travail solide avec Letseng Diamonds

Traitement de 1,16 million de tonnes de kimberlite et récupération de 9868 carats

Reste rentable et génère de l'argent ❖Investissement dans la carrière d'Elsana (le granit) Nouvel investissement approuvé pour la modernisation de l'usine sur site

Batla a réuni sa part (180 k €) du financement requis ❖Vente du project Uranium Après mûre réflexion, le conseil a accepté de vendre ce projet à un tiers 4 POINTS IMPORTANTS ❖Vente de Tungstène Après mûre réflexion, le conseil a accepté de vendre ce projet après avoir reçu une offre de l'un des actionnaires du projet ❖Projet Kolo Prospection Sekameng achevée à 8697 tonnes

Les activités de la phase 1 (exploitation minière) de la kimberlite de Kolo ont été achevées après le traitement de 32 921 tonnes

Vente de diamants retardée en raison des conditions du marché 5 Alluvial Ventures (AV) - Lesotho Evènements significatifs Les objectifs de revenus ont été dépassés pour l'année en raison de fortes ventes de diamants, y compris de pierres plus grosses

Les objectifs de transformation de la production ont été atteints pour l'année

Un nouvel accord avec Letseng Diamonds, pour une durée supplémentaire de 30 mois, soit jusqu'en juin 2020.

AV continue de traiter un mélange de matériaux de carénage et de qualité inférieure fourni par Letseng Diamonds aux termes du contrat.

AV continue à entretenir d'excellentes relations de travail avec Letseng et explore activement les opportunités de création de valeur ajoutée pour les deux parties. 6 Alluvial Ventures - (cont.) Objectifs pour 2020

Travailler à la prolongation du contrat à Letseng Explorer de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité de la production Atteindre les objectifs de production Objectif de 95 K Tonnes par mois - 90 k Tonnes contractuel Gestion du mélange du filon principal & "stockpile" Gestion des coûts - capex & opex

7 Alluvial Ventures - (cont.) Periode Exercice clos le 31 mars 2019 Exercice clos le 31 mars 2018 Trimestre T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année Tonnes 283.153 293.951 317.514 267.333 1.161.951 279.979 294.611 322.582 208.320 1.105.492 traitées Cararts 1.992 2.724 2.693 2.459 9.868 2.641 3.395 3.474 1.710 11.220 Récupérés Grade - Carat / 0.70 0.93 0.80 0.92 0.85 0.94 1.15 1.07 0.82 1.01 100 T Alluvial Ventures a vendu pour 9.437 carats pour l'exercice clos le 31 mars 2019 générant un revenu global de ZAR 145.9 million (9,19 M€) 8 Kolo - Lesotho Projet d'exploration

Le projet Kolo est approximativement de 1.3 ha de surface Le projet a souffert de retards dus aux problemes liés avec la communauté locale et de diverses attentes environementales A la fin de l'exercice un total de 32,921tonnes de materiaux ont été traités et 1,844 carats ont été recouvrés Seuls trois des quatre types de kimberlite identifiés ont été échantillonnés en raison de problèmes d'accès liés au quatrième La teneur récupérée pour la kimberlite Kolo est à peu près semblable aux données historiques L'acces a suffisamment de terres dans la zone d'extraction miniere reste encore un défi Vente de diamants retardée en raison des conditions du marché

9 Kolo - (cont.) Cible de prospection de la kimberlite La kimberlite de Sekameng fait partie du droit minier

Identification de 2 filons de minerais pour entre 4 et 6 Ha

Les activités de prospection sur le site de Sekameng ont été achevées au cours de la période; 8697 tonnes de matériaux ont été extraites et traitées, et 140 carats ont été récupérés.

La phase test a été retardée a cause de problemes liés a la communaute locale Prospection des tranchées à Sekameng 10 Kolo - (cont.)(Concession minière à proximité de la communauté) 11 Kolo - (cont.) Exercice à clore mars 2020: Objectifs & Défis

Finaliser la vente des diamants récupérés Plan d'action complet pour la relocalisation de la communauté Evaluation du résultat de l'étude pour décider de la viabilité économique du projet Si économiquement viable:

Planification d'une usine de traitement à grande échelle Réponse aux problèmes de la Communauté avec les contributions du Gouvernement Extension du cadre de l'Etude d'Impact Environnemental Securiser suffisamment d'electricite et d'approvisionnement en eau Securiser un terrain convenable pour le developpement minier 12 Autres ressources Riviera Tungstène - (Western Cape - South Africa)

(Western Cape - South Africa) Après avoir dûment pris en compte les difficultés actuelles d'accès au site et les derniers rapports sur les données économiques du projet, le Conseil a jugé prudent de vendre le projet après avoir reçu une offre de l'un des actionnaires du projet. Le produit brut de la vente, d'un montant de 2,6 millions de ZAR (± 164 milliers d'euros), a été reçu au cours de l'exercice et toutes les conditions de vente ont été remplies.

Uranium - (Free State - South Africa)

(Free State - South Africa) En tenant dûment compte des prix actuels du marché du produit uranifère vendable (qui sont en baisse depuis plusieurs années) et de leurs conséquences sur les perspectives économiques du projet Mooifontein, le conseil a décidé d'accepter l'offre présentée. L'acheteur a rempli toutes ses obligations de paiement. La vente est soumise à l'approbation réglementaire du Département des ressources

minérales, actuellement en cours de traitement. 13 Résultats Financiers du Groupe Valeurs en K€ 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 Chiffre d'Affaires 8 116 10 793 19 155 Produits d'exploitation 8 325 9 764 19 422 Charges d'exploitation 7 081 8 145 13 030 EBITDA 2 165 2 661 8 335 Résultat d'Exploitation - 1 244 1 619 6 392 EBIT Résultat financier 285 63 -611 Résultat exceptionnel 372 -150 -2 241 Impôts 462 1 105 1 683 Amortissements des 0 0 136 Survaleurs (Goodwill) Résultat des Sociétés - - - mises en équivalence Résultat Net Consolidé 1 439 427 1 721 Résolutions Première Résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2019 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 tels qu'ils lui ont été présentés lesquels font apparaître un bénéfice de € 1.110.783. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. 15 Résolutions Deuxième Résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à € 1.110.783 au compte report à nouveau qui s'élève alors à un montant négatif de € 12.713.895. 16 Résolutions Troisième Résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les opérations et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2019 tels qu'ils lui ont été présentés. 17 Résolutions Quatrième Résolution Conventions et engagements réglementés L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises et connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve dans les conditions visées à l'Article L. 225-40 du Code de commerce les conventions y mentionnées (les actionnaires concernés s'étant abstenus). 18 Résolutions Cinquième Résolution Transfert de siège social L'assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, décide de transférer le siège social du 1 rue de la Sauvagine 34920 Le Crès au au 610, Voie Denis Papin, Zac de Cerceron, 83700, SAINT RAPHAEL à partir de ce jour 19 Résolutions Sixième Résolution Modification des statuts L'assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, décide par conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts qui énoncera désormais : ARTICLE 4 - Siège social Le siège social est fixé au 610, Voie Denis Papin, Zac de Cerceron, 83700, SAINT RAPHAEL .Le reste de l'article demeure inchangé 20 Résolutions Septième Résolution Suppression de l'article 39 L'assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, décide de supprimer de l'article 39 des statuts. 21 Résolutions Huitième Résolution Pouvoirs pour formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur. 22 MERCI 23 La Sté Batla Minerals SA a publié ce contenu, le 19 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le19 septembre 2019 20:02:02 UTC. Document original