Bavarian Nordic secoué après le rachat de deux vaccins de GSK pour 796 M

La vente des traitements antirabiques Rabipur et Encepur, utilisés pour la prévention de l'encéphalite à tiques, à l'entreprise de biotechnologie danoise, comprend un paiement initial de 301 M€ et des paiements d'étape pouvant atteindre 495 M€. "Cet accord avec Bavarian Nordic nous permettra d'engager davantage de ressources dans nos principaux actifs de croissance et dans notre pipeline de R&D", a déclaré Roger Connor, président de Global Vaccines chez GSK.

GSK, qui est en train de se réorganiser, avait acquis les vaccins de Novartis en 2015 dans le cadre d'un vaste échange d'actifs Les deux vaccins continueront d'être fabriqués sur son site de Marburg, en Allemagne, jusqu'à ce que la pleine production soit transférée à Bavarian Nordic d'ici cinq ans. Rabipur et Encepur représentent 175 M€ de ventes annuelles. Le paiement initial sera honoré avec la trésorerie disponible et une ligne de crédit dédiée. Le laboratoire lancera au 1er semestre 2020 une augmentation de capital de 350 M€ pour compléter le financement, garantie par Nordea et Citi.