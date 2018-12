Bayer : UBS réaffirme sa recommandation

10/12/2018 | 17:03

UBS a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur Bayer tout en réduisant son objectif de cours de 122 à 110 euros, dans le sillage d'un ajustement de ses estimations pour les divisions pharmaceutique et agrochimique du groupe allemand.



Dans sa note de recherche, le broker considère néanmoins que la journée investisseurs qui s'est tenue mercredi dernier a apporté un 'degré de clarté', et décrit les objectifs de free cash-flow du groupe comme 'encourageants'.



'Nous n'avons jamais douté du sens stratégique de l'acquisition de Monsanto', affirme UBS, pointant aussi l'engagement du groupe à accroitre ses dividendes et à de possibles rachats d'actions, sur fond de gains sur cessions et de désendettement.



