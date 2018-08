Bayer : La valeur du jour en Europe - BAYER dans l'oeil du cyclone après la condamnation de Monsanto aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bayer chute de 11,31% à 82,88 euros, son plus bas niveau depuis mai 2016. Le titre du groupe allemand est sanctionné après que sa filiale Monsanto, récemment acquise pour 62,5 milliards de dollars, a été condamnée aux Etats-Unis. Le fabricant du Roundup va devoir verser 289 millions de dollars à un jardinier, Dewayne Johnson, qui a assuré que le cancer dont il souffre est directement lié au désherbant dont il se servait dans le cadre de son travail. Le tribunal californien qui a rendu cette décision a souligné que Monsanto n'avait pas assez informé des dangers potentiels du Roundup.Des centaines de plaintes ont été déposées dans de nombreux pays à l'encontre du désherbant fabriqué par Monsanto, dont le principe actif est le fameux glyphosate, mais le lien entre ce produit et des cancers a toujours été nié par la firme."Sur la base de preuves scientifiques, d'évaluations réglementaires à l'échelle mondiale et de décennies d'expérience pratique de l'utilisation du glyphosate, Bayer estime que le glyphosate est sûr et non cancérogène", a réagi un porte-parole du groupe allemand auprès de l'AFP. Le fabricant du Roundup a fait savoir qu'il compte faire appel du jugement.Au-delà de l'impact financier de la condamnation californienne - Bayer affichait un bénéfice net de plus de 7 milliards d'euros à l'issue de l'exercice 2017 - l'affaire Johnson souligne surtout le risque d'image et de réputation que le groupe allemand a pris en acquérant Monsanto. La polémique autour du Roundup revient régulièrement sur le devant de la scène et le fait qu'un juge ait fini par condamner le groupe laisse augurer de nombreuses autres procédures.Cette décision vient incontestablement renforcer les anti-glyphosate. Ces derniers ont donné de la voix en fin d'année dernière en Europe et contraint les dirigeants de l'Union à réduire de 15 à 5 ans la durée du renouvellement de l'autorisation du glyphosate sur le territoire. En France, Emmanuel Macron souhaite pouvoir interdire cette substance au plus tard dans trois ans.