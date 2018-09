Bayer : manque les attentes au 2e trimestre

05/09/2018 | 09:57

Bayer s'affaisse de 3% à Francfort, à la suite de la publication par le groupe de chimie et pharmacie de ses résultats du deuxième trimestre, avec un BPA ajusté en hausse de 1,3% à 1,54 euro, manquant de dix cents l'estimation moyenne des analystes.



Son EBITDA avant éléments exceptionnels a augmenté de 3,9% à 2,33 milliards d'euros malgré un effet de changes défavorable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 8,8% à 9,48 milliards (+8,5% hors effets de changes et de périmètre).



L'acquisition de Monsanto ayant eu lieu plus tardivement qu'anticipé, Bayer prévient que ses résultats annuels seront plus bas qu'estimé en février dernier. Il table ainsi désormais sur un BPA ajusté entre 5,70 et 5,90 euros, et non plus 'au niveau de l'année précédente'.



