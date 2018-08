Bayer : résultats de deux études sur le Xarelto

27/08/2018 | 15:05

Une étude sur l'anticoagulant de Bayer et Janssen, Xarelto, a démontré que le médicament n'offrait pas d'avantage supplémentaire par rapport aux soins standard chez les patients très malades, a indiqué Bayer ce lundi.



En effet, les données d'un essai de phase III menée sur 5.025 patients issus de 32 pays ont montré que chez les patients ayant subi une décompensation aiguë d'insuffisance cardiaque et une coronaropathie, il n'existait pas de différence statistiquement significative entre le Xarelto pris deux fois par jour et le placebo, tous deux pris en plus du traitement standard, dans la réduction du risque composite de mortalité toutes causes confondues, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.



Une autre étude de phase III a montré que, comparé au placebo, le Xarelto ne réduisait pas significativement le risque composite de thromboembolie veineuse symptomatique, après la sortie de l'hôpital, chez les patients gravement malades et présentant un profil à haut risque.





