Bayer : Berenberg relève sa recommandation

21/08/2018 | 11:25

Berenberg relève sa recommandation sur Bayer de 'conserver' à 'achat', malgré un objectif de cours ramené de 118 à 113 euros, pointant la chute de 15 euros du cours de Bourse depuis la décision de justice du 10 août dans le dossier du glyphosate.



'Nous pensons que ce reflux est extrême et estimons une évaluation raisonnable du risque plus proche de 3,4 euros par action', explique l'intermédiaire financier dans sa note sur le groupe allemand de chimie et de santé.



