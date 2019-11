Bayer AG : La résistance moyen terme limite le potentiel 14/11/2019 | 10:12 vente En cours

Cours d'entrée : 70.49€ | Objectif : 65€ | Stop : 73.5€ | Potentiel : 7.79% Les niveaux de cours actuels confèrent un bon timing à l'ouverture de positions vendeuses sur la valeur Bayer AG. La zone de résistance des 71.71 EUR pourrait en effet engendrer une phase de repli à court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 65 €. Points forts Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 71.43 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 71.71 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BAYER AG 16.41% 72 346 JOHNSON & JOHNSON 1.78% 345 486 ROCHE HOLDING AG 22.47% 257 315 MERCK AND COMPANY 11.01% 215 950 NOVARTIS 19.53% 203 065 PFIZER -16.15% 202 549 NOVO NORDISK AS 30.56% 135 847 AMGEN 12.84% 130 524 ABBVIE -6.00% 128 155 ASTRAZENECA 25.78% 124 480 SANOFI 9.66% 114 382

Données financières (EUR) CA 2019 44 614 M EBIT 2019 7 663 M Résultat net 2019 2 982 M Dette 2019 36 760 M Rendement 2019 4,03% PER 2019 22,2x PER 2020 13,4x VE / CA2019 2,30x VE / CA2020 2,10x Capitalisation 65 748 M Prochain événement sur BAYER AG 13/11/19 Morgan Stanley Global Chemicals and Agriculture Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 80,66 € Dernier Cours de Cloture 70,50 € Ecart / Objectif Haut 74,5% Ecart / Objectif Moyen 14,4% Ecart / Objectif Bas -45,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Werner Baumann Chairman-Management Board Werner Wenning Chairman-Supervisory Board Wolfgang U. Nickl Chief Financial Officer Katharina Jansen Head-Science & Research Hartmut Klusik Head-Human Resources, Technology & Sustainability