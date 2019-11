Bayer : Liberum reste à 'achat', ajuste sa cible

01/11/2019 | 09:21

Liberum reste à 'achat' sur Bayer et ajuste sa cible de 87 à 89 euros, alors que 'le dossier Roudup continue de peser sur la valorisation, avec un écart de 33 milliards d'euros par rapport à la valeur intrinsèque, bien plus que tout règlement final probable'.



'Bayer a réussi ses cessions d'actifs, s'assurant des valorisations attractives pour Currenta et la santé animale. Ces cash-flows, combinés à la croissance de l'activité sous-jacente, devrait voir la dette nette ramenée à 1,5 fois l'EBITDA vers fin 2020', poursuit-il.



