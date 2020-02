Bayer : Liberum reste à achat avec le finerenone

10/02/2020 | 10:11

Liberum réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 90 euros sur Bayer, dans une note où il 'évalue les perspectives pour finerenone dans des études de phase III pour la maladie rénale diabétique avec de premières données au deuxième trimestre'.



'Le glyphosate a dominé le débat sur Bayer, mais il semble que l'issue est proche et nous nous attendons à ce que l'attention des investisseurs se dirige vers la division pharma et sa capacité à rafraichir le portefeuille de produits avant l'expiration du brevet sur Xarelto', juge-t-il.



Le broker se déclare optimiste sur les chances d'approbation du finerenone et le voit comme une 'opportunité de plusieurs milliards de dollars', mais il prévient que 'les SGLT2s ont modifié le paysage, présentant un défi commercial'.



