Bayer : Liberum reste à 'achat' malgré l'agriculture

17/07/2019 | 10:16

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 90 euros sur Bayer, en dépit de conditions météorologiques qui devraient selon lui affecter la performance des activités agricoles du groupe.



'Le Midwest américain a connu des conditions anormalement humides en 2019, ce qui a impacté négativement les surfaces plantées. De plus, les plantations retardées pourraient signifier moins d'utilisations de pesticides durant la saison', pointe le broker.



Estimant que ceci affectera probablement la division agricole cette année, Liberum abaisse ses estimations 2019 pour la division, de 2% sur les ventes et de 3% sur l'EBITDA. Il considère toutefois que cet élément exceptionnel ne devrait pas impacter les années futures.



