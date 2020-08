BAYER : ajuste ses prévisions annuels à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bayer a fait état d'une perte nette de 9,548 milliards d'euros au deuxième trimestre de son activité 2020. Cette perte est due à l'accord conclu aux Etats-Unis concernant l'héritage du litige Monsanto. Le bénéfice par action ajusté pour la période ressort à 1,59 euro contre 1,51 euro un an plus tôt, correspondant à une hausse de 5,3%. Les revenus trimestriels du groupe pharmaceutique ressortent à 10,054 milliards, en repli de 2,5% à données comparables.L'Ebitda avant les éléments spéciaux est de 2,883 milliards, soit une croissance de 5,6% en comparaison du deuxième trimestre 2019. La marge Ebitda avant éléments spéciaux est en hausse de 320 points de base à 28,7%.Le free-cash flow de la société est en hausse de 86,7% à 1,402 milliard d'euros.Le groupe précise dans son communiqué qu'il emploie 101 168 personnes à travers le monde, soit 5 063 employés en moins en comparaison du deuxième trimestre de l'exercice 2019.Concernant les perspectives, le géant pharmaceutique allemand indique que l'impact financier de la pandémie Covid-19 restant difficile à prévoir, il ajuste ses prévisions publiées en février 2020 sur la base de l'évolution des affaires au cours du premier semestre et des hypothèses pour le reste de l'année '' qui comportent des incertitudes ''.La société prévoit ainsi une normalisation générale des activités de la division Pharmaceuticals and Consumer Health.Pour la division phytosanitaire, la société prévoit un démarrage modéré au quatrième trimestre jusqu'à l'exercice 2021 en Amérique du Nord, en raison de la réduction de la demande de biocarburants, d'aliments pour animaux et de fibres liée à la pandémie.En termes d'indicateurs financiers, Bayer vise désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, corrigé des effets de change, de 43 à 44 milliards d'euros, contre 44 à 45 milliards dans sa précédente guidance. Correspondant à une augmentation de 0 à 1 % (contre environ 3 à 4 % auparavant), corrigée des effets de change et du portefeuille.Il ajoute que l'objectif reste d'atteindre une marge Ebitda avant éléments spéciaux d'environ 28 % sur une base corrigée des devises. Ainsi, sur la base de l'objectif de vente, cela correspondrait à un Ebitda avant éléments spéciaux d'environ 12,1 milliards, contre 12,3 à 12,6 milliards auparavant, sur une base corrigée des effets de change.Le bénéfice annuel de base par action devrait, pour sa part, atteindre entre 6,7 et 6,9 euros contre entre 7 et 7,20 euros dans ses précédentes perspectives) sur une base corrigée des effets de change.