Bayer : accord de collaboration avec Pharmaron

28/11/2019

Bayer et Pharmaron annoncent un accord de collaboration globale pour développer de nouvelles entités moléculaires pour médicaments vétérinaires, accord dont les termes financiers demeurent confidentiels.



Le géant allemand de la chimie et de la santé explique qu'il 's'appuiera ainsi sur la plateforme de services de chimie, fabrication et contrôle de Pharmaron, pour soutenir ses besoins en recherche-développement et en commercialisation'.



Les deux groupes ont pour objectif 'd'apporter aux vétérinaires, propriétaires d'animaux domestiques et éleveurs, des thérapies innovantes permettant de répondre aux besoins médicaux non satisfaits de leurs animaux patients'.



