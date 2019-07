Bayer : consensus battu au 2e trimestre

30/07/2019 | 08:45

Bayer publie pour le deuxième trimestre 2019 un BPA coeur en hausse de 5,9% à 1,62 euro, supérieur de sept cents à l'estimation moyenne des analystes, et confirme ses objectifs 2019 jugés 'pourtant de plus en plus ambitieux'.



Le chimiste allemand a vu son EBITDA avant éléments exceptionnels augmenter de 24,7% à 2,93 milliards d'euros, pour des revenus de 11,5 milliards, en progression de 21,1% en données publiées et de 0,9% hors effets de changes et de périmètre.



'Les ventes en agrochimie ont été pénalisées principalement par les conditions météo extrêmes en Amérique du Nord, tandis que nous avons enregistré une croissance encourageante en pharmaceutiques', note son président Werner Baumann.



