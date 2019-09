Bayer : le Vitrakvi approuvé en Europe

Données financières (EUR) CA 2019 46 036 M EBIT 2019 7 933 M Résultat net 2019 3 131 M Dette 2019 37 298 M Rendement 2019 4,24% PER 2019 21,4x PER 2020 13,8x VE / CA2019 2,17x VE / CA2020 2,05x Capitalisation 62 695 M Graphique BAYER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BAYER AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 78,94 € Dernier Cours de Cloture 67,08 € Ecart / Objectif Haut 83,4% Ecart / Objectif Moyen 17,7% Ecart / Objectif Bas -42,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Werner Baumann Chairman-Management Board Werner Wenning Chairman-Supervisory Board Wolfgang U. Nickl Chief Financial Officer Katharina Jansen Head-Science & Research Hartmut Klusik Head-Human Resources, Technology & Sustainability Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BAYER AG 11.01% 68 980 JOHNSON & JOHNSON 2.01% 347 446 ROCHE HOLDING LTD. 17.11% 245 289 MERCK AND COMPANY 11.45% 218 042 PFIZER -15.95% 202 934 NOVARTIS 16.11% 199 009