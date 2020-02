Bayer : nouveau président du conseil de surveillance

Données financières (EUR) CA 2019 43 981 M EBIT 2019 7 907 M Résultat net 2019 3 107 M Dette 2019 35 722 M Rendement 2019 4,08% PER 2019 22,9x PER 2020 14,7x VE / CA2019 2,37x VE / CA2020 2,19x Capitalisation 68 563 M Graphique BAYER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BAYER AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 82,54 € Dernier Cours de Cloture 69,79 € Ecart / Objectif Haut 76,2% Ecart / Objectif Moyen 18,3% Ecart / Objectif Bas -44,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Werner Baumann Chairman-Management Board Werner Wenning Chairman-Supervisory Board Wolfgang U. Nickl Chief Financial Officer Katharina Jansen Head-Science & Research Florian Schwalbach Head-Information Technology & Business Services Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BAYER AG -4.15% 74 590 JOHNSON & JOHNSON 0.03% 381 112 ROCHE HOLDING AG 10.13% 287 430 MERCK AND COMPANY -11.74% 204 366 NOVARTIS 2.72% 201 414 PFIZER -11.51% 187 773