Bayer : réalise un investissement de 50 M$ dans eGenesis

07/11/2019 | 12:52

Bayer annonce un investissement de 50 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table pour la société eGenesis.



eGenesis a finalisé avec succès un financement de série B de 100 millions de dollars. Les investisseurs existants, ARCH Venture Partners, Biomatics Capital, Alta Partners et Khosla Ventures, ont tous participé à cette opération.



eGenesis est une société de biotechnologie utilisant des technologies révolutionnaires d'édition de gènes pour développer des organes efficaces compatibles avec l'homme et répondre à la pénurie mondiale d'organes.



' On estime actuellement qu'entre 1,5 et 2 millions de personnes sont sur la liste d'attente pour les greffes d'organes dans le monde. Ce financement permettra d'accélérer le programme de xénogreffe de rein eGenesis dans la clinique, ainsi que de soutenir l'avancement d'autres programmes de xénogreffe pour le foie, le coeur et les poumons '.



' Nous pensons que l'eGenesis est sur le point de révolutionner l'ensemble du marché de la transplantation d'organes. Cela pourrait sauver des vies d'une manière qui, jusqu'à présent, n'était pas envisageable ', a déclaré Jürgen Eckhardt, Head of Leaps de Bayer.



' EGenesis a une vision audacieuse pour résoudre la crise de pénurie d'organes grâce à la xénotransplantation ', a déclaré Paul Sekhri, président et chef de la direction d'eGenesis.



