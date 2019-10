Bayer : ses dernières innovations biologiques à l'ABIM

21/10/2019 | 09:42

Bayer présentera ses dernières innovations biologiques réunies sous la marque 'Biologicals by Bayer' lors de la réunion annuelle de l'industrie du biocontrôle (ABIM). La conférence est la plus importante réunion de l'industrie pour les fabricants de produits phytopharmaceutiques biologiques.



Pendant trois jours, l'accent sera mis sur les tendances en matière de recherche et développement, les innovations sur le marché des produits biologiques et les nouveaux produits biologiques pour une protection des cultures durable et soucieuse de l'environnement.



' Un objectif important pour Bayer est de trouver les bons partenaires pour développer ensemble le marché des produits biologiques. En juin, par exemple, Bayer et AlphaBio Control ont signé un accord de distribution pour commercialiser Flipper TM, un produit innovant de lutte biologique contre les ravageurs développé par AlphaBio. Selon les termes de cet accord, AlphaBio accorde à Bayer un droit exclusif presque mondial pour la commercialisation de Flipper TM à des fins agricoles et non agricoles ' indique le groupe.



