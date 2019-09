Bayer : un nouveau laboratoire pour les maladies pulmonaires

24/09/2019 | 11:49

Bayer et les hôpitaux Brigham and Women's (BWH) et Massachusetts General Hospital (MGH) annoncent l'ouverture d'un laboratoire commun pour la recherche de nouveaux traitements pour les maladies pulmonaires chroniques.



Bayer investit plus de 30 millions USD pour financer des projets de recherche communs au cours des cinq prochaines années.



Environ 65 millions de personnes souffrent de BPCO et 3 millions en meurent chaque année, ce qui en fait la troisième cause de mortalité dans le monde.



' Cette collaboration stratégique complète nos recherches internes et nous rapprochera des options de traitement qui changeront la vie des patients atteints de maladies pulmonaires chroniques ', a déclaré le Dr Joerg Moeller, membre du comité exécutif de la division Pharmaceuticals de Bayer AG et chef du département Recherche et développement.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.