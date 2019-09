Bayer : une responsable du développement des activités pharma

03/09/2019 | 16:05

Le géant allemand du médicament et des produits chimiques Bayer a nommé Marianne De Backer à la tête du développement de ses activités pharmaceutiques et des licences.



Basé à Berkeley (Californie), Marianne De Backer dirigera la stratégie de croissance externe du secteur pharmaceutique et ses activités dans les domaines de l'innovation pharmaceutique et de la gestion des alliances, a déclaré Bayer.



Marianne De Backer vient de Johnson & Johnson où elle occupait le poste de vice-présidente des opérations de fusion et d'acquisition et de cessions pour l'unité des produits pharmaceutiques.



