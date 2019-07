COR-USA/Roundup: Un juge divise par plus de 3 les indemnités dues par Bayer

Données financières (EUR) CA 2019 46 393 M EBIT 2019 8 976 M Résultat net 2019 3 595 M Dette 2019 37 608 M Rendement 2019 4,86% PER 2019 16,8x PER 2020 12,4x VE / CA2019 2,00x VE / CA2020 1,89x Capitalisation 55 021 M Graphique BAYER AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BAYER AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 77,9 € Dernier Cours de Cloture 59,0 € Ecart / Objectif Haut 108% Ecart / Objectif Moyen 32,0% Ecart / Objectif Bas -34,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Werner Baumann Chairman-Management Board Werner Wenning Chairman-Supervisory Board Wolfgang U. Nickl Chief Financial Officer Katharina Jansen Head-Science & Research Hartmut Klusik Head-Human Resources, Technology & Sustainability Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BAYER AG -3.19% 62 226 JOHNSON & JOHNSON 4.07% 372 000 PFIZER -2.86% 238 617 ROCHE HOLDING LTD. 7.93% 233 930 ROCHE HOLDING 9.69% 233 930 MERCK AND COMPANY 4.35% 208 546