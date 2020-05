La valeur du jour en Europe BAYER : bien parti avec le Roundup

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bayer bondit de 5,2% à 60,67 euros, soutenu par des informations encourageantes sur ses litiges concernant le Roundup aux Etats-Unis. Le géant allemand de la chimie a conclu des accords verbaux avec une grande partie des 125 000 plaignants accusant son désherbant Roundup d'avoir provoqué le cancer, a révélé ce matin Bloomberg. Les accords, qui doivent encore être signés, concerneraient entre 50 et 85 000 plaintes sur un total de 125 000 a précisé l'agence de presse.Cette dernière rappelle que Bayer a prévu une enveloppe de 10 milliards de dollars pour mettre fin à une bataille juridique longue et couteuse débutée avec le rachat de l'américain Monsanto en 2018. Les plaignants recevraient entre quelques milliers à plusieurs millions de dollars, selon les cas.Le mois dernier, le groupe avait indiqué que le ralentissement économique dû au coronavirus l'avait incité à adopter une position plus dure dans les négociations visant à régler les contentieux.Le bond des réclamations contre le désherbant Roundup à base de glyphosate et quelques défaites importantes contre des tribunaux ont pesé sur le groupe de Leverkusen.Ce dernier avait dépensé 63 milliards de dollars pour s'offrir le spécialiste américain de l'agrochimie Monsanto et son Roundup.Depuis la finalisation de la transaction il a deux ans, la capitalisation de Bayer a fondu de 40%, ce qui représente environ 39 milliards de dollars partis en fumée.