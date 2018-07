BMW Group : va construire une nouvelle usine en Hongrie

31/07/2018 | 10:21

Le groupe BMW annonce ce mardi matin prévoir de construire une nouvelle usine en Hongrie, près de la ville de Debrecen, deuxième ville du pays après Budapest, afin de poursuivre l'expansion de ses capacités de production en Europe.



Cette nouvelle usine doit permettre de produire 150.000 unités supplémentaires par an, et créer plus de 1.000 nouveaux emplois.



Elle représente, par ailleurs, un investissement de l'ordre d'un milliard de dollars pour le groupe automobile allemand.





