BMW : a livré plus de 140.000 véhicules électrifiés en 2018

10/01/2019 | 11:50

Le groupe BMW annonce ce jeudi que ses ventes de véhicules électrifiés (hybrides et électriques) ont connu une hausse de 38,4% en l'espace d'un an, avec 142.617 voitures livrées partout dans le monde en 2018.



Sans surprise, l'Europe est le plus important marché pour les BMW et Mini électrifiées, représentant plus de 50% des ventes (75.000 véhicules). C'est en Allemagne, marché historique du groupe, que les ventes sont les plus impressionnantes : un véhicule électrifié sur 5 vendu est de marque BMW ou Mini.



'500.000 véhicules électrifiés du BMW Group sont attendus sur les routes d'ici la fin 2019', précise encore le groupe allemand.





