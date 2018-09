BMW : développe avec Swiss Re un concept d'assurance auto

14/09/2018 | 11:56

Le groupe BMW annonce travailler avec Swiss Re afin de développer un nouveau concept d'assurance, tenant compte de l'intégration des systèmes d'assistance à la sécurité des conducteurs.



Les deux entreprises indiquent ainsi avoir déjà développé un algorithme capable de mesurer les effets des systèmes d'aide à la conduite sur la sécurité des véhicules BMW, rendant possible le calcul d'une prime d'assurance individualisée.



'Nos clients en bénéficieront deux fois : par la sécurité et le confort supplémentaires des systèmes d'assistance intelligents, et par la réduction possible de leurs cotisations d'assurance', explique BMW.





