BMW : tassement des bénéfices au 2e trimestre

02/08/2018 | 09:13

BMW publie un bénéfice net en baisse de 6,1% à 2,08 milliards d'euros au titre de son deuxième trimestre, ainsi qu'un profit opérationnel en repli de 6,3% à 2,75 milliards, sous le poids d'une hausse significative des dépenses en recherche-développement.



Le constructeur automobile haut de gamme allemand a vu son chiffre d'affaires se tasser de 2,9% à 25 milliards d'euros (+0,1% hors effets de changes) pour des volumes de livraisons quasiment stables (+0,7%) à 637.878 unités.



BMW réaffirme ses objectifs annuels d'une légère hausse des revenus du segment automobile et des livraisons, d'un profit imposable au niveau de l'année dernière et d'une marge opérationnelle automobile restant dans le corridor cible de 8 à 10%.



