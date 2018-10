BMW : Oddo BHF salue 'une opération qui va dans le bon sens'

11/10/2018 | 10:23

L'analyste Oddo BHF commente ce matin le renforcement de l'implantation de BMW en Chine, avec le renforcement de sa joint-venture BBA, estimant qu'il s'agit d'une opération 'chère', mais 'qui va dans le bon sens'.



Rappelons qu'à l'occasion du quinzième anniversaire de BMW Brilliance Automotive (BBA), BMW Group a annoncé une extension de ce contrat de coentreprise avec Brilliance China Automotive Holdings Ltd (CBA) pour 22 années supplémentaires, soit jusqu'en 2040. Le constructeur automobile allemand va par ailleurs accroitre sa participation dans BBA en passant de 50% à 75% de son capital, transaction soumise à l'approbation des autorités compétentes et de l'assemblée générale des actionnaires de CBA.



'BMW réalise en Chine 24% de ses ventes (c'est le poids de la Chine dans le marché mondial) et 25% de sa profitabilité (c'est supérieur à la moyenne mais pas de façon démesurée). Les perspectives à ML terme restent favorables. Le renforcement dans la JV va permettre plus facilement de localiser de nouveaux véhicules (partage de 25% des résultats vs 50% avant)', indique Oddo BHF.



Le broker maintient par ailleurs sa recommandation 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours de 80 euros.





