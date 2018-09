BMW : Oddo abaisse son objectif de cours

26/09/2018 | 11:05

BMW a annoncé hier une révision en baisse de ses guidances 2018 à cause de l'activité Automobile. Oddo reste à Neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 80 E (au lieu de 88 E) suite à la baisse de ses estimations de résultats.



Dans le segment de l'automobile, les revenus devraient désormais être légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente (contre une légère augmentation en glissement annuel).



La marge EBIT du segment automobile devrait désormais être d'au moins 7% (auparavant: 8 à 10%). Le résultat avant impôt du groupe devrait afficher une légère baisse par rapport à l'année précédente (contre un chiffre comparable à l'année précédente).



' BMW est aujourd'hui conduit à revoir ses objectifs en baisse comme l'avait fait Daimler fin juin ou dans la ligne du discours très prudent qu'avait adopté VW à la même époque pour faire baisser le consensus ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses révise en baisse ses estimations de -15% soit -1.13 MdE /EBIT Auto et de -7.1% soit -537 ME /RNpg. Hors effet impôt, l'écart s'explique par le poste élimination (+62 ME contre -280 ME avant). Oddo ajuste également ses estimations 2019 et retient désormais un EBIT Auto dans le bas de la fourchette à 8.0% du CA.



