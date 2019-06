BMW : confiant pour le programme de véhicules électriques

25/06/2019 | 16:00

Le constructeur automobile haut de gamme BMW déclare s'attendre à atteindre son objectif de 25 modèles de véhicules électriques en 2023, c'est-à-dire avec deux ans d'avance sur son calendrier initial.



D'ici cinq ans, le groupe allemand indique qu'il offrira cinq véhicules entièrement électriques de production en série, parmi lesquels un MINI construit au Royaume Uni et un BMW iX3 construit en Chine.



'Vers 2021, nous aurons doublé les ventes de véhicules électriques par rapport à 2019 et nous nous attendons à ce qu'elles augmentent en moyenne de 30% par an', pronostique Harald Krüger, le président exécutif du conseil de direction.



