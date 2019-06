BMW : hausse de 3,2% des ventes en mai

13/06/2019 | 10:18

BMW Group annonce que ses ventes totales (y compris MINI et Rolls-Royce) ont augmenté de 3,2% au mois de mai avec 210.563 véhicules livrés, dont des ventes de la marque BMW proprement-dite en hausse de 4,6% à 181.888 véhicules livrés.



Ceci porte les ventes totales du constructeur automobile allemand depuis le début de 2019 à 1.012.093, en augmentation de 0,8% par rapport aux cinq premiers mois de l'année dernière, et ce 'malgré la volatilité en cours sur plusieurs marchés à travers le monde'.



'Nous sommes particulièrement satisfaits du développement de nos nouveaux modèles X, dont les ventes ont grimpé de plus de 30% ce mois-ci', souligne Pieter Nota, membre du conseil de direction, ajoutant que les ventes de véhicules électriques ont franchi le cap des 400.000.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.