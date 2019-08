BMW : pas de mauvaise surprise dans les trimestriels

01/08/2019 | 10:44

Voilà qui est assez rare pour être signalé parmi les groupes automobiles : pas de mauvaise surprise dans les comptes de BMW qui, au 2ème trimestre 2019, se sont révélés meilleurs que durant le premier quart de l'année. Les prévisions annuelles ont de plus été confirmées.



Au 2ème trimestre (T2), où les ventes unitaires ont crû de 1,5%, le CA a pris 2,9% à près de 25,7 milliards d'euros, soit davantage que sur le semestre (S1), comme attendu. Certes, le résultat d'exploitation trimestriel a chuté de 19,6% à 2,1 milliards d'euros, et le bénéfice net de 28,7% à 1,5 milliard. Mais il chutait plus fortement de 52,5% au S1.



'Contre la tendance', BMW a d'ailleurs livré un nombre de record de voitures au 1er semestre, et a ainsi gagné des parts de marché. Le groupe munichois a confirmé ses prévisions financières pour l'ensemble de 2019. Il a de plus avancé de 2025 à 2023 la date prévisionnelle à laquelle seront disponibles ses 25 modèles entièrement électriques.









