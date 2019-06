Bayerische Motoren Werke : BMW et Jaguar Land Rover s'allient dans les véhicules électriques

Ces deux constructeurs peinent à maintenir leurs marges dans un contexte de basculement généralisé du secteur vers les véhicules électriques, autonomes et connectés, qui nécessite de lourds investissements et répond au durcissement des règles en matière de pollution.

"Ensemble, nous avons la possibilité de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients en réduisant les délais de développement et en commercialisant plus rapidement des véhicules et des technologies avancées", a déclaré Klaus Fröhlich, membre du directoire de BMW.

BMW et Jaguar Land Rover estiment qu'ils pourront réaliser des économies en partageant les programmes de développement et de production et les achats.

Les deux constructeurs produiront chacun des systèmes de transmission électrique dans leurs propres usines, a déclaré BMW.

"Nous avons prouvé que nous pouvions construire des voitures électriques exceptionnelles mais nous devons à présent adapter les technologies à la prochaine génération de produits Jaguar et Land Rover", a déclaré Nick Rogers, directeur technique de Jaguar Land Rover, propriété de l'indien Tata Group.

(Edward Taylor; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

