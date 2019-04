BMW : travaille sur une plateforme avec Microsoft

02/04/2019 | 12:55

Le groupe allemand BMW et le géant américain des logiciels Microsoft annoncent travailler ensemble au lancement d'une plate-forme plus rapide et plus rentable pour le secteur manufacturier.



Ce partenariat stratégique, annoncé lors du salon Hannover Messe, se concentrera sur le partage de solutions d'usine intelligentes dans les secteurs de l'automobile et manufacturiers. Elle permettra également de soutenir le développement de solutions partagées par les participants dans des secteurs plus larges.



Selon BMW, 4 à 6 partenaires devraient former le groupe de travail initial d'ici fin 2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.