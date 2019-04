BMW : va examiner les soupçons de l'UE

05/04/2019 | 16:11

Le groupe BMW annonce ce jour qu'il examinera les objections présentées par la Commission européenne ce vendredi, et soumettra une réponse à l'autorité anti-trust de l'UE.



Rappelons en effet que plus tôt dans la journée, la Commission européenne a envoyé à BMW, mais aussi à Daimler et Volkswagen, un communiqué d'objections, estimant que les trois constructeurs automobiles allemands ont restreint la concurrence dans les technologies d'émissions propres. Elle les soupçonne d'avoir enfreint ses règles de 2006 à 2014 en s'entendant dans le développement de technologies de nettoyage d'émissions par les voitures particulières au diesel ou à essence en Europe.



Dans un communiqué, le groupe BMW a ainsi répondu qu'il examinerait ces objections 'en profondeur', tout en précisant que toute coordination juridique entre les acteurs du secteur ne devait pas être assimilée à des accords d'entente illicites.



BMW a également indiqué que ses systèmes de traitement des gaz d'échappement étaient différents de ceux de ses concurrents. Le constructeur assure, enfin, qu'il n'y a 'aucune preuve' d'accords avec les autres constructeurs.





