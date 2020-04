BB Biotech accuse une perte au premier trimestre à cause du coronavirus

Zurich (awp) - La société de participations BB Biotech a accusé au premier trimestre une perte nette de 758 millions de francs suisses après le bénéfice de 890 millions enregistré il y a un an, en raison des secousses observées sur les Bourses et causées par la propagation du coronavirus.

Cette contre-performance reflète l'évolution des titres détenus dans le portefeuille de l'entreprise de Schaffhouse.

Durant la période sous revue, le cours de l'action BB Biotech a chuté de 15,7% en franc et de 14,8% en euro. La valeur nette d'inventaire (VNI) a dévissé de 22% en franc, 20,1% en euro et 21,4% en dollar, l'entreprise étant principalement exposée aux titres du secteur biotechnologique de petite et moyenne taille.

Quant à l'indice MSCI World Healthcare, il a cédé 11,3% en dollar au premier trimestre.

La firme rappelle que les actionnaires ont donné le feu vert au paiement d'un dividende de 3,40 francs suisses par action au titre de l'exercice précédent.

BB Biotech demeure confiant dans la résilience du secteur médical et relève que certains des titres détenus progressent de nouveau depuis le début du mois d'avril et que la VNI a retrouvé son niveau de début d'année.

