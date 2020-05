BCE : Présentation sur les résultats du T1 2020 0 07/05/2020 | 15:15 Envoyer par e-mail :

Téléconférence sur les résultats du T1 2020 Le 7 mai 2020 Avis concernant les déclarations prospectives Certaines déclarations faites dans cette présentation constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations portant sur les effets possibles sur nos activités, notre situation financière, notre liquidité et nos résultats financiers de la pandémie de COVID-19, la poursuite prévue du versement du dividende sur actions ordinaires de BCE dans un avenir prévisible, nos plans de déploiement pour les réseaux et de dépenses d'investissement, l'échéancier et la réalisation prévus de l'acquisition proposée du réseau de télé généraliste V et de ses actifs numériques, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu'elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l'avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cibleet d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à , permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 . Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Pour une description de ces risques et de ces hypothèses, se reporter au rapport de gestion du premier trimestre de 2020 de BCE, qui est daté du 6 mai 2020 et a été déposé auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponible à sedar.com) et fourni à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à sec.gov), et qui est également disponible sur le site Web de BCE, à BCE.ca. Les déclarations prospectives qui figurent dans cette présentation décrivent nos attentes en date du 7 mai 2020 et par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives qui figurent dans le présent document, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les termes BAIIA ajusté, marge du BAIIA ajusté, BPA ajusté, flux de trésorerie disponibles, dette nette, ratio de levier financier net et ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section Notesdu communiqué de presse de BCE daté du 7 mai 2020 pour des renseignements supplémentaires. 2 Principes opérationnels durant la crise de la COVID-19 (1/2) Plans de continuité des activités mis en œuvre pour assurer le fonctionnement sans interruption de nos réseaux large bande sur fil et sans fil et de diffusion des médias pour que tous les Canadiens restent branchés et informés

Disponibilité globale des réseaux de 99,99 %+ malgré l'explosion de la demande Hausse allant jusqu'à 60 % du trafic sur Internet en pointe; hausse du taux d'utilisation de 40 % en zone rurale Déploiement accéléré du service Internet résidentiel sans fil à 137 000 foyers de plus en avril Hausse de 25 % du visionnement de la télé en direct; visionnement de Crave en hausse de 75 %

Prioriser la santé et la sécurité des employés et des clients de Bell et les communautés

Procédures de sécurité et d'assainissement strictes Lancement du programme d'auto-installation et de réparation assistées Plus de 4 000 agents de service à la clientèle équipés pour le télétravail et des milliers de membres de l'équipe Bell réaffectés à des services de première ligne Le libre-service numérique représente plus de 50 % de l'ensemble des transactions des clients depuis le début de la crise de COVID 19

Répondre aux besoins de nos clients

Annulation des frais de dépassement sur les forfaits Internet jusqu'au 30 juin et des frais d'itinérance sur les services sans fil jusqu'au 30 avril Options de paiement souples pour les clients qui vivent des difficultés financières causées par la cris de la COVID-19 Report de la mise en œuvre des hausses de prix prévues pour les services de téléphonie résidentielle et certains services de télévision Aperçus gratuits pour une grande variété de canaux de nouvelles, d'émissions familiales et de divertissement Offre d'essai gratuit de 30 jours de Crave pour les nouveaux clients de la diffusion en continu sur Internet

3 Principes opérationnels durant la crise de la COVID-19 (2/2) Soutien à la lutte en première ligne contre la COVID-19 avec des téléphones mobiles, du temps d'utilisation et Bell Cause pour la cause

COVID-19 avec des téléphones mobiles, du temps d'utilisation et Bell Cause pour la cause Don de 3 500 téléphones mobiles et cartes SIM à des institutions dans le besoin partout au Canada Don de 1,5 million de masques faciaux protecteurs N95 et KN95 qui seront distribués dans toutes les régions au Canada Augmentation de 5 millions $ du financement de Bell Cause pour la cause

Poursuite du programme d'investissement au niveau de l'infrastructure des réseaux et des améliorations de l'expérience client

Investissement accéléré dans la capacité, la fiabilité et la redondance des réseaux Déploiement continu de la fibre haute vitesse, du service Internet résidentiel sans fil et de la technologie mobile 5G Accélération des investissements visant à promouvoir l'expérience client

o market Effectuer des investissements stratégiques dans l'infrastructure vitale de nos réseau, la capacité ainsi que les outils et plateformes de service à la clientèle 4 Prévisions financières Retrait de nos orientations financières pour 2020 publiées le 6 février en raison de la COVID-19

COVID-19 Durée, gravité et issue de la pandémie de COVID-19 actuellement inconnues Conséquences financières de la COVID-19 limitées au T1, mais qui devraient s'accélérer

Concentration marquée sur la gestion de la structure de coûts en assurant une souplesse financière de haut niveau

Situation de trésorerie solide et bilan sain pour traverser la crise de la COVID-19

COVID-19 Aucune réduction des dépenses d'investissement en dollars absolus prévues pour 2020

l'heure actuelle Maintien des investissements stratégiques pour le bénéfice actuel et futur des clients, des communautés et des actionnaires

Situation financière solide pour soutenir les versements de dividendes sur actions ordinaires

Dividende sur actions ordinaires du T2 déclaré aujourd'hui et payable le 15 juillet

Les robustes assises sur lesquels les secteurs opérationnels de BCE reposent demeurent solides 5 Faits saillants opérationnels du T1 Services sans fil de Bell Services sur fil de Bell Bell Média Volumes de transactions affectés par les fermetures de boutiques et les perturbations des centres d'appels causées par la COVID-19

COVID-19 Ajouts bruts des services postpayés en baisse a/a de 11,9 %

Ajouts nets des services postpayés de 24 k au T1

Taux de désabonnement des services postpayés inférieur à

1 % pour la toute première fois

1 % pour la toute première fois Ajouts bruts des services prépayés en hausse a/a de 38,2 %

Perte nette de 4 k au T1, une amélioration a/a de 66 %

Baisse de 2,7 % de la FMU qui reflète la diminution des voyages, l'annulation de certains frais et l'incidence des forfaits illimités

Déploiement du réseau 5G qui se poursuit Stabilité a/a des ajouts nets des services Internet de détail de 23 k

Poursuite du déploiement du réseau FTTP et du service Internet résidentiel sans fil

Déploiement du réseau de la fibre annoncée pour Winnipeg et Hamilton Technologie WTTH : 137 k emplacements de plus

Ajouts nets de nouveaux abonnés des services de télé IP de 3 k

Réduction de l'activité des abonnés et des offres promotionnelles en raison de la COVID-19

Amélioration au chapitre des pertes nettes d'abonnés du service de télé par satellite de 4,8 % a/a,

21 k

Amélioration de 7,8 % a/a des pertes nettes d'abonnés résidentiels de détail des SAR

62 k

Désactivations d'abonnés en baisse pour tous les services résidentiels durant le confinement lié à la COVID-19 Crave rejoint plus de clients grâce à l'augmentation des appareils de diffusion en continu

Maintenant offert sur Roku, sur d'autres plateformes de diffusion en continu et en ligne

Hausse de 25 % de l'auditoire de Bell Télé depuis le début de la pandémie

Désactivations d'abonnés minimes pour TSN et RDS

Acquisition de V approuvée par le CRTC; clôture prévue au T2 2020 Ralentissement de l'activité des abonnés et des offres promotionnelles depuis le début de la pandémie de la COVID-19 6 Résultats financiers Analyse financière du T1 (En millions $ sauf les données par action) Produits des activités ordinaires Tirés des services Tirés des produits T1 '20 A/A 5 680 (0,9 %) 5 058 0,3 % 622 (9,7 %) •Croissance positive des produits tirés des services au T1 malgré l'incidence de la COVID-19 en mars et les initiatives de soutien aux clients de Bell •Produits d'exploitation tirés des produits en baisse de 9,7 % au T1 due à la réduction des transactions dans le sans-fil suite à la COVID-19 et de la diminution des ventes d'équipements de transmission de données des BAIIA ajusté 2 442 1,4 % Marge 43,0 % 1,0 pt Bénéfice net 733 (7,3 %) BPA établi selon les normes 0,75 (8,5 %) BPA ajusté(1) 0,80 3,9 % Dépenses d'investissement 783 7,9 % Intensité du capital 13,8 % 1,0 pt Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 451 (4,3 %) Flux de trésorerie disponibles 627 (2,3 %) (FTD)(2) Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette et les charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE et les cotisations volontaires aux régimes de retraite services sur fil d'affaires •Hausse de 1,4 % du BAIIA ajusté au T1 découlant de la croissance a/a pour les Services sans fil de Bell et les Services sur fil de Bell - Réduction de 2,6 % du total des coûts d'exploitation ayant généré une augmentation de 1,0 point de la marge à 43,0 % •Recul de 7,3 % du bénéfice net au T1 reflétant la perte hors trésorerie liée aux dérivés sur capitaux propres, contre un profit au T1 2019 •BPA ajusté en hausse de 3 ¢ au T1 à 0,80 $ •FTD en baisse a/a de 2,3 % due à la réduction du fonds de roulement •Changements dans la présentation de nos rapports en 2020 − Résultats opérationnels du réseau de radiocommunication pour la sécurité publique maintenant inclus dans le secteur Services sur fil de Bell − Facturation au titre des forfaits de paiements d'appareils maintenant incluse dans la FMU des Services sans fil Incidence financière modérée de la pandémie de COVID-19 au T1 8 Résultats financiers du sans-fil Produits des activités ordinaires (en millions $) 2 077 -2,0 % 2 035 T1 19 T1 20 BAIIA ajusté (en millions $) Marge 45,6 % 42,9 % +4,0 % 928 892 T1 19 T1 20 Recul a/a de 2,0 % du total des produits au T1

Hausse de 0,5 % des produits tirés des services reflétant la croissance de la clientèle d'abonnés par rapport à l'exercice précédent et la contribution accrue a/a des produits tirés des services prépayés

Baisse de 9,1 % des produits d'exploitation tirés des produits attribuable au ralentissement de l'activité de vente au détail en raison de

la COVID-19

la COVID-19 Hausse de 4,0 % du BAIIA ajusté générant une augmentation de la marge a/a de 2,7 points à 45,6 %

Baisse de 6,6 % des coûts d'exploitation découlant de la diminution des ventes de produits et de la baisse des coûts variables liés à l'acquisition d'abonnés, dont la subvention des appareils

Incidence minime de la pandémie de COVID-19 sur le BAIIA ajusté des Services sans fil au T1 9 Résultats financiers du sur fil Produits des activités ordinaires (en millions $) 3 097 -0,7 % 3 076 T1 19 T1 20 Croissance des produits tirés des services Internet et de télé à large bande combinée d'environ 3 % au T1

Baisse moins importante de 3,9 % des produits tirés des services voix au T1 attribuable à l'importance accrue de rester connecté pendant la crise de la COVID-19 BAIIA ajusté (en millions $) Marge 43,7 % 44,2 % 1 352 +0,5 % 1 359 T1 19 T1 20 Baisse a/a du rendement des marchés d'affaires au T1 du fait des retombées des résultats élevés du S1 2019 et de la réduction ou du report des dépenses des clients dans le contexte économique actuel

Croissance positive du BAIIA ajusté de 0,5 % et hausse a/a de 0,5 point de la marge

Recul de 1,6 % des coûts d'exploitation au T1

Incidence minime de la pandémie de COVID-19 sur les résultats financiers des Services sur fil au T1 10 Résultats financiers du secteur Média Produits des activités ordinaires (en millions $) 745 +0,9 % 752 T1 19 T1 20 BAIIA ajusté (en millions $) Marge 22,1 % 20,6 % 165 -6,1 % 155 T1 19 T1 20 Hausse a/a de 0,9 % du total des produits

Hausse de 5,6 % des produits tirés des frais d'abonnement qui reflète la forte croissance a/a de Crave et le renouvellement de contrats avec les EDR

Diminution a/a de 2,5 % des produits tirés de la publicité attribuable à la réduction ou au report des dépenses des annonceurs sur toutes les plateformes médias en raison de la COVID-19

COVID-19 BAIIA ajusté en baisse de 6,1 % en raison du ralentissement de l'activité publicitaire en mars Le recul des ventes de publicité attribuable à la COVID-19 se répercute sur la performance financière de Bell Média au T1 11 BPA ajusté BPA ajusté(1) ($) +3,9 % 0,80 0,77 T1 19 T1 20 Ventilation du BPA ajusté ($) T1 19 T1 20 BAIIA ajusté 1,95 1,98 Amortissements (0,89) (0,89) Charges d'intérêts nettes (0,23) (0,22) Charges financières nettes au titre des régimes de retraite (0,01) (0,01) Ajustements fiscaux 0,00 0,01 Autres produits (charges) 0,01 (0,01) Dividendes sur actions privilégiées et sur PNDPC (0,06) (0,06) BPA ajusté 0,77 0,80 BPA ajusté principalement alimenté par la progression du BAIIA ajusté, à l'origine d'une hausse a/a de 3 ¢

Baisse a/a des charges d'intérêts nettes attribuable aux taux d'intérêt moyens plus bas

Incidence favorable sur la charge d'impôt du T1 20 de la modification du taux d'imposition des sociétés en Nouvelle-Écosse Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette et les charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle BPA ajusté de 0,80 $ conforme aux prévisions pour le T1 12 Flux de trésorerie disponibles Flux de trésorerie disponibles(1) (en millions $) -2,3 % 642 627 T1 19 T1 20 Des FTD plus élevés au T1 au niveau du BAIIA ajusté, qui affiche une croissance, et une réduction des dépenses d'investissement, un apport de 106 millions $ a/a

Augmentation a/a des intérêts payés en raison de l'accroissement de la dette liée aux débentures Ventilation des FTD (en millions $) T1 19 T1 20 BAIIA ajusté(2) 2 478 2 517 Dépenses d'investissement (850) (783) Intérêts payés (267) (318) Capitalisation en trésorerie − régimes de retraite (99) (96) Impôt en trésorerie (289) (233) Coûts liés aux indemnités de départ et autres (66) (35) Fonds de roulement et autres (212) (375) Dividendes sur actions privilégiées et sur PNDPC (53) (50) FTD(1) 642 627 Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE et les cotisations volontaires aux régimes de retraite Avant le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs l'emploi Stabilité a/a de la capitalisation en trésorerie des régimes de retraite

Diminution a/a de l'impôt en trésorerie découlant du report des versements d'acomptes provisionnels lié à la COVID-19

COVID-19 Réduction du fonds de roulement principalement attribuable à des facteurs liés à la COVID-19, y compris la diminution des recouvrements de créances et l'accumulation des stocks d'appareils mobiles, ainsi que le calendrier des paiements des fournisseurs Ratio BAIIA ajusté−dépenses d'investissement en hausse a/a de 6,5 % au T1 13 Bilan et situation de trésorerie robustes Situation de trésorerie de BCE (en millions $) Trésorerie et équivalents de trésorerie (03/31/2020) 2 679 Facilités de credit engagées 4 000 Utilisation du papier commercial (1 919) Marges bancaires utilisées (1 561) Trésorerie disponible 3 199 Trésorerie disponible d'environ 3,2 G$ à la fin du T1 20

Accès continu aux marchés financiers

Réalisation de deux émissions de titres d'emprunt à long terme au T1 20 totalisant 1,75 G$ pour un rendement effectif d'environ 3,7 % Facilité de crédit de 4 G$ entièrement engagée

Profil de crédit(1) Objectif 03/31/2020 Ratio de levier financier net 2,00x-2,50x 2,86x BAIIA ajusté/intérêts nets >7,5x 8,61x00 La dette nette comprend des contrats de location, 50 % des actions privilégiées et les créances titrisées. Les intérêts nets incluent 50 % des dividendes sur actions privilégiées et les coûts de titrisation de créances Ratio de solvabilité du régime de retraite de Bell Canada ~101 %~100 % T1 19 T1 20 Aucune échéance de titres d'emprunt avant la fin du T3 21

Ratio de levier financier net gérable

Faible coût des titres d'emprunt après impôt à 3,1 % et durée moyenne jusqu'à l'échéance de 11,7 ans Ratio de couverture des intérêts sensiblement plus élevé que le ratio cible

Ratio de solvabilité du régime de retraite PD de Bell Canada essentiellement inchangé

Environ 70 % des actifs du régime en titres à revenu fixe

Couverture économique des dépenses en dollars américains jusqu'à la fin de 2021 Les dividendes de BCE sont assurés pour l'avenir proche grâce au bilan sain, au profil des FTD et à l'accès à des liquidités 14 La Sté BCE Inc. a publié ce contenu, le 07 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

