BCE : Présentation sur les résultats du T4 2019

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Téléconférence sur les résultats du T4 2019 et l'orientation financière 2020 Le 6 février 2020 Avis concernant les déclarations prospectives Certaines déclarations faites dans cette présentation constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'orientation financière de BCE (ce qui comprend les produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté, l'intensité du capital, le BPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles), le dividende sur actions ordinaires annualisé et la politique de distribution de dividendes sur actions ordinaires de BCE pour 2020, nos plans de déploiement pour les réseaux et les dépenses d'investissement, la croissance prévue de notre clientèle d'abonnés des services sans fil postpayés, l'augmentation prévue de la part de marché de nos services sans fil prépayés, Internet et de télé, la capitalisation prévue de nos régimes de retraite, les objectifs de la ligne de conduite financière de BCE et les progrès que nous prévoyons réaliser pour atteindre ces objectifs, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Une déclaration est dite prospective lorsqu'elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l'avenir. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cibleet d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à , permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Pour obtenir une description de ces risques et hypothèses, veuillez vous reporter à l'Avis concernant les déclarations prospectivesdaté du 6 février 2020, déposé auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à sec.gov), et étant également disponible sur le site Web de BCE, à BCE.ca. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse de BCE daté du 6 février 2020 disponible sur le site Web de BCE. Les déclarations prospectives qui figurent dans cette présentation décrivent nos attentes en date du 6 février 2020 et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans cette présentation, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les termesBAIIA ajusté, marge du BAIIA ajusté, BPA ajusté, flux de trésorerie disponibles, ratio de distribution, dette nette, ratio de levier financier net etratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Pour des renseignements supplémentaires, se reporter à la sectionNotes annexes du documentInformation financière supplémentaire du quatrième trimestre de 2019 de BCE, daté du 6 février 2020. Mirko Bibic Président et chef de la direction Mise à jour des 6 impératifs stratégiques de Bell 1 2 3 4 Bâtir les meilleurs réseaux Investir de façon continue dans les connexions entièrement fibres optiques et accroître la connectivité rurale

Maintenir la position de tête quant au réseau mobile LTE-A tout en lançant la technologie 5G Stimuler la croissance grâce à des services innovateurs Offrir le service Internet le plus rapide, le meilleur réseau Wi-Fi et des services mobiles de la plus haute qualité

Wi-Fi et des services mobiles de la plus haute qualité Élargir l'éventail de solutions d'IdO de prochaine génération, de services pour maison intelligente et de solutions d'affaires Offrir le contenu le plus captivant Mobiliser et informer les Canadiens en offrant le contenu désiré sur les plateformes de leur choix

Tirer parti de nos marques reconnues, de notre leadership en matière de création de contenu et de nos partenariats Promouvoir l'expérience client Simplifier, personnaliser et améliorer le service à la clientèle de bout en bout

Faire en sorte qu'il soit plus facile pour les clients de faire affaire avec Bell 5 Gérer avec agilité et selon une structure de coûts efficace Poursuivre le processus de transformation des coûts en mettant en place des outils favorisant l'efficacité opérationnelle 6 Investir dans notre équipe et soutenir son engagement Reconnaître l'importance de notre équipe dans le succès de Bell

Renforcer notre culture de travail au moyen de nouvelles technologies et de ressources de soutien Excellent positionnement, ancré dans de solides fondations permettant d'assurer une croissance continue et une position de tête en matière d'innovation, dans un marché des communications en constante évolution 4 • Zone de couverture du réseau FTTP représentant 53 % du total de la zone de couverture du réseau de fibre à large bande, soit plus de 5,1 M d'emplacements; technologie WTTP couvrant maintenant 250 k emplacements dans 226 collectivités rurales - Rythme des dépenses d'investissement liées aux services Internet à large bande en 2020 semblable à celui de 2019 à environ 2 G$ • Poursuite de la lancée du secteur Média soutenue par l'augmentation a/a des produits, du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie • Annonce du lancement de la technologie 5G en collaboration avec Nokia en tant que premier fournisseur d'équipement de réseau - Offre du service 5G dans les centres urbains partout au Canada plus tard au cours de l'exercice, parallèlement à l'arrivée sur le marché des téléphones intelligents fonctionnant avec la 5G - Ratio d'intensité du capital dans le sans-fil prévu d'environ 9 à 10 % pendant le cycle de construction de l'infrastructure de la technologie 5G Hausse de 7,4 % du BAIIA ajusté du sans-fil, accompagnée du plus grand nombre d'ajouts bruts jamais enregistré au T4 Augmentation de la part de marché des services sans fil et des services Internet et de télé IP de détail, avec un total de 181 k ajouts nets, au cours d'un trimestre où la concurrence est très vive • • • Hausse de la marge du sur-fil à 43,3 % au T4, stimulée par la croissance de 1,5 % du BAIIA ajusté, grâce à la poursuite des efforts centrés sur la croissance maîtrisée du nombre d'abonnés, à la position de tête quant aux vitesses large bande et aux mesures de compression des coûts Aperçu Croissance des FTD de 7,0 % en 2019 générée par une forte rentabilité •o marketd'exploitation et une baisse du ratio d'intensité du capital 5 Faits saillants de l'exploitation du T4 Services sans fil de Bell Ajouts nets des services postpayés de 122 k au T4, en hausse a/a de

402 k ajouts nets en 2019

Ajouts nets des services prépayés de 2 k au T4; 113 k pour l'exercice 2019, en hausse de 253 % a/a

Total d'ajouts nets de 515 k en 2019, meilleur résultat annuel depuis 2005

Baisse de 0,4 % seulement de la FMU, malgré l'incidence des forfaits de données illimitées

Hausse de 0,8 % de la FMU en 2019

Hausse de 0,8 % de la FMU en 2019

Bell sera en mesure de fournir un premier service 5G dans les centres 780 urbains de l'ensemble du Canada en 2020 8 830 Services sur fil de Bell Ajouts nets des services Internet de détail de 36 k au T4, en hausse de 9,6 % a/a

136 k ajouts nets d'abonnés en 2019, en hausse de 16,5 %

Plus de 1,4 M d'abonnés des services utilisant la technologie FTTH à la fin de l'exercice 2019, en hausse a/a de 20 %

Ajouts nets de nouveaux abonnés des services de télé IP de 22 k au T4

Hausse du nombre total d'abonnés des services Internet et de télé IP de détail de 4,7 % en 2019

Amélioration au chapitre des pertes nettes 798 d'abonnés du service de télé par satellite au T4 de 7,0 % a/a, à 22 k

d'abonnés du service de télé par satellite au T4 de 7,0 % a/a, à 22 k 9 Amélioration 160 de 3,2 % a/a au T4 des pertes nettes d'abonnés résidentiels de détail des SAR à 58 k Bell Média Maintien des meilleures parts d'auditoire et cotes d'écoute par CTV au T4

TSN chef de file dans les sports et la télé spécialisée au T4 et en 2019

Auditoire de RDS environ deux fois plus important que celui de tout autre concurrent au T4 (1)

2,6 M d'abonnés de Crave

Lancement du service bilingue Crave et de Super Écran directement aux consommateurs le 28 janvier

Infirmation par la Cour suprême de la décision du CRTC d'interdire la substitution simultanée pendant le Super Bowl

Meilleurs résultats financiers du secteur en 2019 (1)Versus tout autre concurrent de télé spécialisée de langue française chez les adultes âgés de 25 à 54 ans l'aube de 2020, performance et résultats financiers solides au T4 grâce à l'élan opérationnel favorable et aux réseaux à large bande de premier plan 6 Hausse du dividende sur actions ordinaires de 5 % en 2020 Dividende annualisé par action ordinaire •Favorisé par la croissance saine prévue des flux de trésorerie disponibles en 2020 Hausse de - Stabilité a/a des dépenses d'investissement en dollar absolu 128 % 3,33 $ - Situation d'excédent du régime de retraite - Contrôle continu de la structure de coûts grâce 3,17 $ aux nouvelles technologies et à l'amélioration du service •Maintien du ratio de distribution fondé 1,46 $sur les flux de trésorerie disponibles dans la fourchette cible de 65 % à 75 % •Hausse du taux de dividende en vigueur à compter du paiement du T1 2020, le 15 avril 2020 2008 2019 2020 Croissance du dividende constante et stable pour un 12eexercice consécutif 7 Glen LeBlanc Vice-président exécutif et chef des affaires financières Analyse financière du T4 (En M$, sauf les données par action) T4 19 A/A 2019 A/A Produits des activités ordinaires 6 316 1,6 % 23 964 2,1 % Tirés des services 5 276 0,9 % 20 737 1,4 % Tirés des produits 1 040 5,7 % 3 227 6,6 % BAIIA ajusté Marge Bénéfice net BPA établi selon les normes BPA ajusté(1) Dépenses d'investissement Intensité du capital 2 508 4,8 % 10 106 6,0 % 39,7 % 1,2 pt 42,2 % 1,6 pt 723 12,6 % 3 253 9,4 % 0,74 8,8 % 3,37 8,7 % 0,88 (1,1) % 3,50 (0,3) % 1 153 (18,4) % 3 988 (0,4) % 18,3 % (2,6) pts 16,6 % 0,3 pt Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 2 091 16,9 % 7 958 7,8 % Flux de trésorerie disponibles (FTD)(2) 894 (12,5) % 3 818 7,0 % Résultats d'exploitation de 2019 présentés conformément aux règles comptables inhérentes à IFRS 16 Hausse a/a de 1,6 % des produits

Hausse du BAIIA ajusté de 4,8 %, générant une augmentation de la marge de 1,2 point stimulée par la croissance positive a/a dans l'ensemble des secteurs opérationnels de Bell

Hausse de 12,6 % a/a du bénéfice net au T4

Résultats de 2019 reflétant la diminution a/a de la perte de valeur liée aux médias

Baisse du BPA ajusté de 1 ¢ à 0,88 $, en raison de la hausse a/a du nombre d'actions ordinaires en circulation

Hausse de 7,0 % des FTD en 2019 découlant des solides contributions a/a venant de tous les secteurs de Bell

FTD de 894 M$ au T4 reflétant l'augmentation des dépenses d'investissement conforme au plan pour l'exercice et la hausse de l'impôt en trésorerie

Les résultats du T4 couronnent un exercice solide marqué par la performance financière consolidée Objectifs de l'orientation pour 2019 tous atteints Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette et les charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle 9 (2)Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE et les cotisations volontaires aux régimes de retraite Résultats financiers du sans-fil (En M$) T4 19 A/A 2019 A/A Produits des activités ordinaires 2 493 3,6 % 9 142 3,7 % Tirés des services 1 619 1,6 % 6 476 2,5 % Tirés des produits 874 7,4 % 2 666 6,6 % Coûts d'exploitation 1 549 (1,4) % 5 300 (0,1) % BAIIA ajusté 944 7,4 % 3 842 9,1 % Marge (total des produits) 37,9 % 1,4 pt 42,0 % 2,1 pts Dépenses d'investissement 211 (58,6) % 697 (5,0) % Intensité du capital 8,5 % (3,0) pts 7,6 % (0,1) pt Résultats d'exploitation de 2019 présentés conformément aux règles comptables inhérentes à IFRS 16 Hausse des produits de 3,6 % au T4 attribuable à la forte croissance continue du nombre d'abonnés des services postpayés, à la contribution accrue a/a des produits tirés des services prépayés et aux ventes accrues de téléphones intelligents plus coûteux

Hausse marquée de 7,4 % du BAIIA ajusté au cours du quatrième trimestre, une période où l'activité concurrentielle saisonnière est intense

Hausse de 1,4 point de la marge à 37,9 % au T4, générée par l'effet marqué de la croissance élevée des produits, l'incidence favorable d'IFRS 16 et le contrôle rigoureux des dépenses au T4, un trimestre où l'activité promotionnelle est intense en raison de la période des fêtes Exercice solide pour les Services sans fil de Bell, le BAIIA ajusté ayant augmenté de 9,1 % en 2019 et le total annuel des activations brutes n'ayant jamais été aussi élevé 10 Résultats financiers du sur-fil (En M$) T4 19 A/A 2019 A/A Produits des activités ordinaires 3 138 0,0 % 12 356 0,7 % Tirés des services 2 969 0,1 % 11 788 0,4 % Tirés des produits 169 (0,6) % 568 7,2 % Coûts d'exploitation 1 779 1,1 % 6 942 0,1 % BAIIA ajusté 1 359 1,5 % 5 414 1,7 % Marge 43,3 % 0,6 pt 43,8 % 0,4 pt Dépenses d'investissement 905 (11,9) % 3 183 0,3 % Intensité du capital 28,8 % (3,0) pts 25,8 % 0,2 pt Résultats d'exploitation de 2019 présentés conformément aux règles comptables inhérentes à IFRS 16 Croissance des produits tirés des services Internet et de télé à large bande combinée d'environ 2 % au T4

Baisse de 5,8 % des produits tirés des services voix au T4, comparativement à 3,8 % à l'exercice précédent

Croissance des produits au T4 affaiblie par la baisse des produits tirés du service de télé à la carte, les rabais consentis sur les forfaits de services résidentiels afin d'égaler les offres promotionnelles de nos concurrents, la diminution des ventes de produits de données aux clients d'affaires et les retombées de l'acquisition d'Axia

Amélioration a/a de la rentabilité d'exploitation des marchés d'affaires au T4

Hausse du BAIIA ajusté de 1,5 % au T4, stimulée par l'augmentation de la marge de 0,6 point attribuable à la baisse de 1,1 % des coûts d'exploitation Ratio BAIIA ajusté - dépenses d'investissement généré d'environ 2,2 G$ en 2019, en hausse d'environ 5 % a/a, soutenant pleinement les dépenses liées à la technologie de la fibre pour les réseaux à large bande de prochaine génération 11 Résultats financiers du secteur Média (En M$) T4 19 A/A 2019 A/A Produits des activités ordinaires 879 3,4 % 3 217 3,1 % Coûts d'exploitation 674 0,0 % 2 367 2,5 % BAIIA ajusté 205 16,5 % 850 22,7 % Marge 23,3 % 2,6 pts 26,4 % 4,2 pts Dépenses d'investissement 37 (15,6) % 108 5,3 % Intensité du capital 4,2 % (0,4) pt 3,4 % 0,3 pt Résultats d'exploitation de 2019 présentés conformément aux règles comptables inhérentes à IFRS 16 Hausse a/a de 3,4 % du total des produits au T4

Stabilité a/a des produits tirés de la publicité au T4

Légère baisse a/a de la performance des services de télé généraliste et de radio compensée par la croissance des chaînes spécialisées dans le divertissement, les sports et l'information et la hausse des produits tirés de l'affichage extérieur

Hausse d'environ 10 % des produits tirés des frais d'abonnement au T4, découlant de Crave et du renouvellement de contrats avec les

EDR

EDR Hausse de 16,5 % du BAIIA ajusté au T4

Stabilité a/a des coûts d'exploitation, l'augmentation des coûts des droits de diffusion dans les sports et l'enrichissement du contenu de Crave contrebalancés par les avantages liés aux coûts découlant de l'adoption d'IFRS 16

La croissance solide des produits et du BAIIA ajusté du secteur Média enregistrée en 2019 apporte une saine contribution aux flux de trésorerie des résultats financiers consolidés de BCE 12 Objectifs financiers pour 2020 BCE Croissance des produits 1 % à 3 % Croissance du BAIIA ajusté 2 % à 4 % Intensité du capital Environ 16,5 % BPA ajusté(1) 3,50 $ à 3,60 $ Croissance des flux de trésorerie disponibles(2) 3 % à 7 % Dividende sur actions ordinaires annualisé(3) 3,33 $ par action Politique de distribution de dividendes 65 % à 75 % des FTD Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette et les charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle Avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE et les cotisations volontaires aux régimes de retraite . À compter du T1 2020, hausse du dividende par action de 3,17 $ à 3,33 $ pour les actionnaires inscrits au 15 mars 2020, versé le 15 avril 2020 Orientation financière étayée par de solides assises liées à l'exploitation dans tous les secteurs opérationnels de Bell, des réseaux de premier plan et l'innovation au chapitre des produits, générant une croissance des flux de trésorerie disponibles à même de soutenir pleinement les dépenses d'investissement prévues et la hausse de 5 % du dividende pour 2020 13 Perspectives des produits et du BAIIA ajusté •Croissance des produits et du BAIIA ajusté pour 2020 Produits des activités ordinaires de BCE conforme aux taux historiques - Hausse a/a d'environ 25 M$ des coûts des services (En M$) rendus au cours de la période au titre des régimes de Croissance retraite sans effet de trésorerie incluse dans le BAIIA de 1 % à 3 % ajusté de 2020 23 964 •Contribution solide et continue des Services sans fil de Bell - Reflète la croissance saine continue des services postpayés et la hausse de la part de marché des services prépayés, malgré l'accélération de l'adoption des plans 2019 2020E de services illimités et des programmes de paiements par versements dans le secteur BAIIA ajusté de BCE (En M$) Croissance de 2 % à 4 % Profil de croissance des résultats financiers du sur-fil favorable

sur-fil favorable Stabilité de la croissance de la part de marché des services Internet et de télé soutenue par l'expansion continue des réseaux utilisant les technologies FTTP et WTTP et le leadership en matière de produits

- Amélioration de la rentabilité d'exploitation organique des 10 106 marchés d'affaires - Stabilité a/a de la marge grâce aux économies de coût découlant de l'évolution technologique et de l'amélioration du service 2019 2020E •Assimilation de produits non récurrents en 2019 et d'une croissance accrue du coût lié au contenu dans les résultats de Bell Média en 2020 Stabilité a/a de la marge du BAIIA ajusté consolidé en 2020 14 Capitalisation des régimes de retraite Capitalisation en trésorerie de BCE (En M$) •Pleine capitalisation de l'ensemble des régimes de retraite de BCE à la fin de 362 ~ 350 à 375 l'exercice 2019, le ratio de solvabilité s'établissant à environ 100 % -Ratio du régime de Bell Canada à environ 102 % •Rendement des actifs des régimes de 16 % et baisse d'environ 70 points de base des taux d'actualisation liés à la solvabilité en 2019 2020E 2019 Capitalisation en trésorerie future prévue (En M$) •Stabilité a/a de la capitalisation des régimes Cotisation volontaire de retraite pour 2020 Capitalisation normale 2 908 990 ~ 1 800 à 1 900 de2015-2019à 20192020de2020-2024Eà 2024E Diminution prévue des exigences de capitalisation des régimes de retraite de plus de 1 G$ au cours des 5 prochains exercices par rapport aux 5 exercices précédents 15 Perspectives fiscales Impôt sur le résultat en trésorerie de BCE (En M$) Charge d'impôt sur le résultat 725 ~ 625 à 725 •Taux d'imposition prévu par la loi inchangé a/a à 27,0 % •Taux d'imposition effectif correspondant au taux prévu par la loi - Aucun ajustement fiscal en 2020 comparativement à 7 ¢ par action en 2019 Impôt sur le résultat en trésorerie 2019 2020E •Incidence favorable a/a de l'utilisation complète des pertes fiscales de MTS et du programme de déduction pour amortissement accéléré Impôt sur le résultat payé en trésorerie de stable à moindre a/a en 2020 16 Aperçu du BPA ajusté BPA ajusté(1)($) Ajustements fiscaux 3,50 3,50 à 3,60 ~2 % à ~ 5 % 0,07 20192020E Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les (profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés sur capitaux propres, les (profits nets) pertes nettes sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette et les charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle Bénéfice ajusté en 2020 principalement alimenté par la hausse du BAIIA ajusté

Augmentation a/a de la dotation aux amortissements reflétant l'investissement continu dans les réseaux à large bande sur fil et sans fil de prochaine génération

Légère baisse a/a des charges d'intérêts nettes

Stabilité a/a du total des charges de retraite sans effet de trésorerie

Aucun ajustement fiscal entraînant une pression sur les bénéfices d'environ 7 ¢ par action a/a en 2020 Croissance du BPA ajusté d'environ 2 % à 5 % en 2020, compte non tenu des ajustements fiscaux 17 Perspective de croissance des flux de trésorerie disponibles Flux de trésorerie disponibles(1) (En M$) FTD excédentaires Dividendes sur actions ordinaires payés 3 925 à 4 100 3 818 Croissance de 3 % à 7 % Croissance des flux de trésorerie disponibles de 3 % à 7 % en 2020

Effet marqué de la hausse a/a du BAIIA ajusté reflétant la croissance positive dans tous les secteurs de Bell Ratio d'intensité du capital d'environ 16,5 % Stabilité de la capitalisation des régimes de retraite et impôt sur le résultat en trésorerie de stable à moindre a/a

~ 2 975 2 819 20192020E Flux de trésorerie disponibles avant les dividendes sur actions ordinaires de BCE et les cotisations volontaires aux régimes de retraite Croissance des FTD en 2020 conforme à la fourchette de l'orientation pour 2019, compte non tenu de l'incidence d'IFRS 16

Hausse de 5,0 % du dividende sur actions ordinaires pour 2020

Hausse de 5 % ou plus pour un 12 e exercice consécutif dans une fourchette du ratio de distribution fondé sur les FTD de 65 % à 75 %

FTD excédentaires de plus de 1 G$ en 2020, après le paiement des dividendes sur actions ordinaires prévu Exécution du plan d'affaires et hausse de 5 % des dividendes sur actions ordinaires pour 2020, dans une fourchette du ratio de distribution de 65 % à 75 %, appuyées par la croissance solide et constante des flux de trésorerie disponibles 18 Robuste structure du capital Profil de credit(1) Objectif 31/12/2019 Ratio de levier financier net 2,00 x à -2,50 x 2,79 x BAIIA ajusté/intérêts nets > 7,5 x 00 8,54 x La dette nette comprend des contrats de location, 50 % des actions privilégiées et des créances titrisées. Les intérêts nets incluent 50 % des dividendes sur actions privilégiées et les coûts de titrisation de créances Notations de crédit élevées et perspective stable Ratio de levier financier net en 2020 reflétant les acquisitions de spectre pour les services sans fil dans la bande de 3,5 GHz

Désendettement vers les valeurs les plus élevées du ratio cible après 2020 grâce à la croissance du BAIIA ajusté et à l'utilisation des FTD excédentaires Échéance des titres d'emprunt Calendrier d'échéances de la dette à long terme 12 848 favorable •Aucune dette arrivant à échéance jusqu'au T2 2021 0 2 225 •Réduction du coût des titres d'emprunt après impôt à 1 700 1 600 3,1 % et durée moyenne jusqu'à l'échéance de 11,5 ans 2020 2021 2022 2023 2024 à 2054 Situation de trésorerie de BCE (En M$) Solde de trésorerie (31/12/2019) 145 Facilités de crédit engagées 4 000 Utilisation du papier commercial (1 951) Capacité de titrisation de créances 400 Trésorerie disponible 2 594 Excellente situation de trésorerie Trésorerie disponible d'environ 2,6 G$ à la fin de l'exercice 2019

Situation d'excédent des régimes de retraite à prestations définies

Couverture économique des dépenses en dollars américains jusqu'en 2021 Hausse du dividende et dépenses d'investissements importantes en 2020, entièrement soutenues par la solidité du bilan et la génération élevée de FTD 19 La Sté BCE Inc. a publié ce contenu, le 06 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

