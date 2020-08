Accueil Zone bourse > Actions > Toronto Stock Exchange > BCE Inc. BCE CA05534B7604 BCE INC. (BCE) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Toronto Stock Exchange - 06/08 22:00:00 57.07 CAD +1.22% 11:09 BCE : Supplément d'information T2 2020 PU 11:04 BCE : Communiqué T2 2020 PU 11:04 BCE : Rapport aux actionnaires T2 2020 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur BCE : Supplément d'information T2 2020 0 07/08/2020 | 11:09 Envoyer par e-mail :

T2 Information financière supplémentaire Deuxième trimestre de 2020 Relations avec les investisseurs, BCE Thane Fotopoulos 514-870-4619thane.fotopoulos@bell.ca BCE (1) (2) (3) Données opérationnelles consolidées T2 T2 (en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) 2020 2019 Produits d'exploitation 5 190 Tirés des services 4 800 Tirés des produits 554 699 Total des produits d'exploitation 5 354 5 889 Coûts d'exploitation (A) (2 959) (3 259) Coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (64) (58) BAIIA ajusté (4) 2 331 2 572 Marge du BAIIA ajusté (4) 43,5 % 43,7 % Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (22) (39) Amortissement des immobilisations corporelles (869) (879) Amortissement des immobilisations incorporelles (234) (220) Charges financières Charges d'intérêts (280) (279) Intérêts liés aux obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (11) (15) Perte de valeur d'actifs (449) (1) Autres (charges) produits (80) (54) Impôt sur le résultat (96) (275) Bénéfice net lié aux activités poursuivies 290 810 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 4 7 Bénéfice net 294 817 Bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable aux : Actionnaires ordinaires 233 754 Actionnaires privilégiés 34 38 Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 23 18 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 290 810 Bénéfice net attribuable aux : Actionnaires ordinaires 237 761 Actionnaires privilégiés 34 38 Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 23 18 Bénéfice net 294 817 Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué $ Activités poursuivies 0,26 0,84 $ Activités abandonnées - $ 0,01 $ Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 0,26 $ 0,85 $ Dividendes par action ordinaire 0,8325 $ 0,7925 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 904,3 899,5 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 904,4 900,3 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 904,3 900,1 Bénéfice net ajusté et BPA Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 237 761 Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 16 28 Pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres 7 (9) (Profits nets) pertes nettes sur placements (11) 53 Coûts liés au remboursement anticipé de la dette - 13 Charges pour perte de valeur 328 1 Bénéfice net lié aux activités abandonnées (4) (7) Bénéfice net ajusté (4) 573 840 Incidence sur le bénéfice net par action 0,37 $ 0,09 $ (4) 0,63 $ 0,93 $ BPA ajusté n.s. : non significatif (A) Excluent le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi Cumul Cumul annuel annuel Variation ($) % de variation 2020 2019 Variation ($) % de variation (390) (7,5) % 9 818 10 190 (372) (3,7) % (145) (20,7) % 1 176 1 388 (212) (15,3) % (535) (9,1) % 10 994 11 578 (584) (5,0) % 300 9,2 % (6 106) (6 498) 392 6,0 % (6) (10,3) % (139) (126) (13) (10,3) % (241) (9,4) % 4 749 % 4 954 (205) (4,1) % (0,2) pt 43,2 42,8 % 0,4 pt 17 43,6 % (38) (63) 25 39,7 % 10 1,1 % (1 727) (1 752) 25 1,4 % (14) (6,4) % (464) (437) (27) (6,2) % (1) (0,4) % (557) (560) 3 0,5 % 4 26,7 % (23) (31) 8 25,8 % (448) n. s. (456) (5) (451) n. s. (26) (48,1) % (127) 51 (178) n. s. 179 65,1 % (339) (565) 226 40,0 % (520) (64,2) % 1 018 1 592 (574) (36,1) % (3) (42,9) % 9 16 (7) (43,8) % (523) (64,0) % 1 027 1 608 (581) (36,1) % (521) (69,1) % 908 1 485 (577) (38,9) % (4) (10,5) % 72 76 (4) (5,3) % 5 27,8 % 38 31 7 22,6 % (520) (64,2) % 1 018 1 592 (574) (36,1) % (524) (68,9) % 917 1 501 (584) (38,9) % (4) (10,5) % 72 76 (4) (5,3) % 5 27,8 % 38 31 7 22,6 % (523) (64,0) % 1 027 1 608 (581) (36,1) % (0,58) $ (69,0) % 1,00 $ 1,65 $ (0,65) $ (39,4) % (0,01) $ (100,0) % 0,01 $ 0,02 $ (0,01) $ (50,0) % (0,59) $ (69,4) % 1,01 $ 1,67 $ (0,66) $ (39,5) % 0,04 $ 5,0 % 1,6650 $ 1,5850 $ 0,08 $ 5,0 % 904,2 898,9 904,4 899,4 904,3 900,1 (524) (68,9) % 917 1 501 (584) (38,9) % (12) (42,9) % 28 46 (18) (39,1) % 16 n.s. 27 (82) 109 n.s. (64) n.s. (21) 57 (78) n.s. (13) (100,0) % 12 13 (1) (7,7) % 327 n.s. 333 4 329 n.s. 3 42,9 % (9) (16) 7 43,8 % (267) (31,8) % 1 287 1 523 (236) (15,5) % 0,28 $ n.s. 0,42 $ 0,04 $ 0,38 $ n.s. (0,30) $ (32,3) % 1,42 $ 1,69 $ (0,27) $ (16,0) % BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 2 Cumul (en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) annuel 2020 Produits d'exploitation 9 818 Tirés des services Tirés des produits 1 176 Total des produits d'exploitation 10 994 Coûts d'exploitation (A) (6 106) Coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (139) BAIIA ajusté 4 749 Marge du BAIIA ajusté 43,2 % Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (38) Amortissement des immobilisations corporelles (1 727) Amortissement des immobilisations incorporelles (464) Charges financières Charges d'intérêts (557) Intérêts liés aux obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (23) Perte de valeur d'actifs (456) Autres (charges) produits (127) Impôt sur le résultat (339) Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 018 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 9 Bénéfice net 1 027 Bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable aux : Actionnaires ordinaires 908 Actionnaires privilégiés 72 Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 38 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 018 Bénéfice net attribuable aux : Actionnaires ordinaires 917 Actionnaires privilégiés 72 Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 38 Bénéfice net 1 027 Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 1,00 $ Activités poursuivies Activités abandonnées 0,01 $ Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 1,01 $ Dividendes par action ordinaire 1,6650 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 904,2 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 904,4 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 904,3 Bénéfice net ajusté et BPA Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 917 Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 28 Pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres 27 (Profits nets) pertes nettes sur placements (21) Coûts liés au remboursement anticipé de la dette 12 Perte de valeur d'actifs 333 Bénéfice net lié aux activités abandonnées (9) Bénéfice net ajusté 1 287 Incidence sur le bénéfice net par action 0,42 $ BPA ajusté 1,42 $ Excluent le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi BCE Données opérationnelles consolidées - Tendance historique T2 20 T1 20 TOTAL T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 2019 4 800 5 018 20 566 5 235 5 141 5 190 5 000 554 622 3 227 1 040 799 699 689 5 354 5 640 23 793 6 275 5 940 5 889 5 689 (2 959) (3 147) (13 541) (3 731) (3 312) (3 259) (3 239) (64) (75) (246) (60) (60) (58) (68) 2 331 2 418 10 006 2 484 2 568 2 572 2 382 43,5 % 42,9 % 42,1 % 39,6 % 43,2 % 43,7 % 41,9 % (22) (16) (114) (28) (23) (39) (24) (869) (858) (3 458) (854) (852) (879) (873) (234) (230) (886) (224) (225) (220) (217) (280) (277) (1 125) (285) (280) (279) (281) (11) (12) (63) (16) (16) (15) (16) (449) (7) (102) (96) (1) (1) (4) (80) (47) 95 (18) 62 (54) 105 (96) (243) (1 129) (245) (319) (275) (290) 290 728 3 224 718 914 810 782 4 5 29 5 8 7 9 294 733 3 253 723 922 817 791 233 675 3 011 667 859 754 731 34 38 151 38 37 38 38 23 15 62 13 18 18 13 290 728 3 224 718 914 810 782 237 680 3 040 672 867 761 740 34 38 151 38 37 38 38 23 15 62 13 18 18 13 294 733 3 253 723 922 817 791 0,26 $ 0,74 $ 3,34 $ 0,73 $ 0,96 $ 0,84 $ 0,81 $ - $ 0,01 $ 0,03 $ 0,01 $ - $ 0,01 $ 0,01 $ 0,26 $ 0,75 $ 3,37 $ 0,74 $ 0,96 $ 0,85 $ 0,82 $ 0,8325 $ 0,8325 $ 3,1700 $ 0,7925 $ 0,7925 $ 0,7925 $ 0,7925 $ 904,3 904,1 900,8 903,8 901,4 899,5 898,4 904,4 904,5 901,4 904,8 902,2 900,3 898,7 904,3 904,3 903,9 903,9 903,7 900,1 898,8 237 680 3 040 672 867 761 740 16 12 83 20 17 28 18 7 20 (101) 45 (64) (9) (73) (11) (10) 39 (18) - 53 4 - 12 13 - - 13 - 328 5 74 70 - 1 3 (4) (5) (29) (5) (8) (7) (9) 573 714 3 119 784 812 840 683 0,37 $ 0,05 $ 0,12 $ 0,13 $ (0,05 ) $ 0,09 $ (0,05 ) $ 0,63 $ 0,79 $ 3,46 $ 0,86 $ 0,91 $ 0,93 $ 0,76 $ BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 3 BCE (1) (2) (3) Information sectorielle Cumul Cumul T2 T2 annuel annuel (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 2019 Variation ($) % de variation 2020 2019 Variation ($) % de variation Produits d'exploitation Services sans fil de Bell 1 922 2 160 (238) (11,0) % 3 957 4 237 (280) (6,6) % Services sur fil de Bell 3 043 3 073 (30) (1,0) % 6 079 6 125 (46) (0,8) % Bell Média 579 842 (263) (31,2) % 1 331 1 587 (256) (16,1) % Éliminations intersectorielles (190) (186) (4) (2,2) % (373) (371) (2) (0,5) % Au total 5 354 5 889 (535) (9,1) % 10 994 11 578 (584) (5,0) % Coûts d'exploitation Services sans fil de Bell (1 043) (1 192) 149 12,5 % (2 150) (2 377) 227 9,5 % Services sur fil de Bell (1 764) (1 723) (41) (2,4) % (3 465) (3 450) (15) (0,4) % Bell Média (406) (588) 182 31,0 % (1 003) (1 168) 165 14,1 % Éliminations intersectorielles 190 186 4 2,2 % 373 371 2 0,5 % Au total (3 023) (3 317) 294 8,9 % (6 245) (6 624) 379 5,7 % BAIIA ajusté Services sans fil de Bell 879 968 (89) (9,2) % 1 807 1 860 (53) (2,8) % Marge 45,7 % 44,8 % 0,9 pt 45,7 % 43,9 % 1,8 pt Services sur fil de Bell 1 279 1 350 (71) (5,3) % 2 614 2 675 (61) (2,3) % Marge 42,0 % 43,9 % (1,9) pt 43,0 % 43,7 % (0,7) pt Bell Média 173 % 254 (81) (31,9) % 328 % 419 (91) (21,7) % Marge 29,9 (0,3) pt 24,6 (1,8) pt 30,2 % 26,4 % Au total 2 331 2 572 (241) (9,4) % 4 749 4 954 (205) (4,1) % Marge 43,5 % 43,7 % (0,2) pt 43,2 % 42,8 % 0,4 pt Dépenses d'investissement Services sans fil de Bell 182 159 (23) (14,5) % 312 307 (5) (1,6) % Intensité du capital (5) 9,5 % 7,4 % (2,1) pts 7,9 % 7,2 % (0,7) pt Services sur fil de Bell 694 784 90 11,5 % 1 316 1 459 143 9,8 % Intensité du capital 22,8 % 25,5 % 2,7 pts 21,6 % 23,8 % 2,2 pts Bell Média 24 % 24 - - 49 % 49 - - Intensité du capital 4,1 2,9 % (1,2) pt 3,7 3,1 % (0,6) pt Au total 900 967 67 6,9 % 1 677 1 815 138 7,6 % Intensité du capital 16,8 % 16,4 % (0,4) pt 15,3 % 15,7 % 0,4 pt BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 4 BCE Informations sectorielles - Tendance historique TOTAL TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 T2 20 T1 20 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 Produits d'exploitation Services sans fil de Bell 3 957 1 922 2 035 9 001 2 454 2 310 2 160 2 077 Services sur fil de Bell 6 079 3 043 3 036 12 317 3 135 3 057 3 073 3 052 Bell Média 1 331 579 752 3 217 879 751 842 745 Éliminations intersectorielles (373) (190) (183) (742) (193) (178) (186) (185) Au total 10 994 5 354 5 640 23 793 6 275 5 940 5 889 5 689 Coûts d'exploitation Services sans fil de Bell (2 150) (1 043) (1 107) (5 210) (1 523) (1 310) (1 192) (1 185) Services sur fil de Bell (3 465) (1 764) (1 701) (6 952) (1 787) (1 715) (1 723) (1 727) Bell Média (1 003) (406) (597) (2 367) (674) (525) (588) (580) Éliminations intersectorielles 373 190 183 742 193 178 186 185 Au total (6 245) (3 023) (3 222) (13 787) (3 791) (3 372) (3 317) (3 307) BAIIA ajusté Services sans fil de Bell 1 807 879 928 3 791 931 1 000 968 892 Marge 45,7 % 45,7 % 45,6 % 42,1 % 37,9 % 43,3 % 44,8 % 42,9 % Services sur fil de Bell 2 614 1 279 1 335 5 365 1 348 1 342 1 350 1 325 Marge 43,0 % 42,0 % 44,0 % 43,6 % 43,0 % 43,9 % 43,9 % 43,4 % Bell Média 328 173 155 850 205 226 254 165 Marge 24,6 % 29,9 % 20,6 % 26,4 % 23,3 % 30,1 % 30,2 % 22,1 % Au total 4 749 2 331 2 418 10 006 2 484 2 568 2 572 2 382 Marge 43,2 % 43,5 % 42,9 % 42,1 % 39,6 % 43,2 % 43,7 % 41,9 % Dépenses d'investissement Services sans fil de Bell 312 182 130 671 203 161 159 148 Intensité du capital 7,9 % 9,5 % 6,4 % 7,5 % 8,3 % 7,0 % 7,4 % 7,1 % Services sur fil de Bell 1 316 694 622 3 195 910 826 784 675 Intensité du capital 21,6 % 22,8 % 20,5 % 25,9 % 29,0 % 27,0 % 25,5 % 22,1 % Bell Média 49 24 25 108 37 22 24 25 Intensité du capital 3,7 % 4,1 % 3,3 % 3,4 % 4,2 % 2,9 % 2,9 % 3,4 % Au total 1 677 900 777 3 974 1 150 1 009 967 848 Intensité du capital 15,3 % 16,8 % 13,8 % 16,7 % 18,3 % 17,0 % 16,4 % 14,9 % BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 5 Services sans fil de Bell (1) (3) Cumul Cumul T2 T2 annuel annuel (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 2019 % de variation 2020 2019 % de variation Services sans fil de Bell Produits d'exploitation Produits externes tirés des services 1 481 1 580 (6,3) % 3 016 3 108 (3,0) % Produits intersectoriels tirés des services 12 12 - 24 24 - Total des produits d'exploitation tirés des services 1 493 1 592 (6,2) % 3 040 3 132 (2,9) % Produits externes tirés des produits 428 566 (24,4) % 915 1 102 (17,0) % Produits intersectoriels tirés des produits 1 2 (50,0) % 2 3 (33,3) % Total des produits d'exploitation tirés des produits 429 568 (24,5) % 917 1 105 (17,0) % Total des produits externes 1 909 2 146 (11,0) % 3 931 4 210 (6,6) % Total des produits d'exploitation 1 922 2 160 (11,0) % 3 957 4 237 (6,6) % Coûts d'exploitation (1 043) (1 192) 12,5 % (2 150) (2 377) 9,5 % BAIIA ajusté 879 968 (9,2) % 1 807 1 860 (2,8) % Marge du BAIIA ajusté (total des produits d'exploitation) 45,7 % 44,8 % 0,9 pt 45,7 % 43,9 % 1,8 pt Dépenses d'investissement 182 159 (14,5) % 312 307 (1,6) % Intensité du capital % (2,1) pts 7,9 % % (0,7) pt 9,5 7,4 % 7,2 Activations brutes des services sans fil (5) 372 710 517 650 (28,0) % 779 129 927 951 (16,0) % Services postpayés 243 166 375 094 (35,2) % 525 578 695 652 (24,4) % Services prépayés 129 544 142 556 (9,1) % 253 551 232 299 9,1 % Activations nettes d'abonnés des services sans fil 34 702 149 478 (76,8) % 54 297 187 760 (71,1) % Services postpayés 21 632 102 980 (79,0) % 45 282 153 184 (70,4) % Services prépayés 13 070 46 498 (71,9) % 9 015 34 576 (73,9) % Abonnés des services sans fil à la fin de la période 10 012 259 9 630 313 4,0 % 10 012 259 9 630 313 4,0 % Services postpayés 9 205 222 8 911 169 3,3 % 9 205 222 8 911 169 3,3 % Services prépayés 807 037 719 144 12,2 % 807 037 719 144 12,2 % Facturation moyenne par utilisateur (FMU) combinée ($/mois) (5) (A) 62,77 68,79 (8,8) % 64,15 68,08 (5,8) % Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) (5) 1,13 % 1,29 % 0,16 pt 1,21 % 1,30 % 0,09 pt Services postpayés 0,82 % 1,06 % 0,24 pt 0,90 % 1,06 % 0,16 pt Services prépayés 4,63 % 4,20 % (0,43) pt 4,83 % 4,34 % (0,49) pt (A) Au premier trimestre de 2020, nous avons mis à jour notre définition de la FMU pour y inclure les montants liés au financement d'appareils facturés mensuellement aux clients ayant signé un contrat. BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 6 Services sans fil de Bell - Tendance historique Cumul annuel TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 T2 20 T1 20 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 Services sans fil de Bell Produits d'exploitation Produits externes tirés des services 3 016 1 481 1 535 6 323 1 582 1 633 1 580 1 528 Produits intersectoriels tirés des services 24 12 12 49 12 13 12 12 Total des produits d'exploitation tirés des services 3 040 1 493 1 547 6 372 1 594 1 646 1 592 1 540 Produits externes tirés des produits 915 428 487 2 623 857 664 566 536 Produits intersectoriels tirés des produits 2 1 1 6 3 - 2 1 Total des produits d'exploitation tirés des produits 917 429 488 2 629 860 664 568 537 Total des produits externes 3 931 1 909 2 022 8 946 2 439 2 297 2 146 2 064 Total des produits d'exploitation 3 957 1 922 2 035 9 001 2 454 2 310 2 160 2 077 Coûts d'exploitation (2 150) (1 043) (1 107) (5 210) (1 523) (1 310) (1 192) (1 185) BAIIA ajusté 1 807 879 928 3 791 931 1 000 968 892 Marge du BAIIA ajusté (total des produits d'exploitation) 45,7 % 45,7 % 45,6 % 42,1 % 37,9 % 43,3 % 44,8 % 42,9 % Dépenses d'investissement 312 182 130 671 203 161 159 148 Intensité du capital 7,9 % 9,5 % 6,4 % 7,5 % 8,3 % 7,0 % 7,4 % 7,1 % Activations brutes des services sans fil 779 129 372 710 406 419 2 117 517 596 019 593 547 517 650 410 301 Services postpayés 525 578 243 166 282 412 1 568 729 455 111 417 966 375 094 320 558 Services prépayés 253 551 129 544 124 007 548 788 140 908 175 581 142 556 89 743 Activations (pertes) nettes d'abonnés des services sans fil 54 297 34 702 19 595 515 409 123 582 204 067 149 478 38 282 Services postpayés 45 282 21 632 23 650 401 955 121 599 127 172 102 980 50 204 Services prépayés 9 015 13 070 (4 055) 113 454 1 983 76 895 46 498 (11 922) Abonnés des services sans fil à la fin de la période 10 012 259 10 012 259 9 977 557 9 957 962 9 957 962 9 834 380 9 630 313 9 480 835 Services postpayés 9 205 222 9 205 222 9 183 590 9 159 940 9 159 940 9 038 341 8 911 169 8 808 189 Services prépayés 807 037 807 037 793 967 798 022 798 022 796 039 719 144 672 646 Facturation moyenne par utilisateur (FMU) combinée ($/mois) (A) 64,15 62,77 65,53 68,36 67,35 69,94 68,79 67,35 Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) 1,21 % 1,13 % 1,30 % 1,39 % 1,60 % 1,34 % 1,29 % 1,31 % Services postpayés 0,90 % 0,82 % 0,97 % 1,13 % 1,28 % 1,12 % 1,06 % 1,07 % Services prépayés 4,83 % 4,63 % 5,03 % 4,44 % 5,14 % 3,89 % 4,20 % 4,49 % (A) Au premier trimestre de 2020, nous avons mis à jour notre définition de la FMU pour y inclure les montants liés au financement d'appareils facturés mensuellement aux clients ayant signé un contrat. BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 7 Services sur fil de Bell (1) (2) (3) Cumul Cumul T2 T2 annuel annuel (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 2019 % de variation 2020 2019 % de variation Services sur fil de Bell Produits d'exploitation Services de données 1 916 1 914 0,1 % 3 807 3 780 0,7 % Services voix 863 897 (3,8) % 1 735 1 804 (3,8) % Autres services 58 62 (6,5) % 120 121 (0,8) % Total des produits externes tirés des services 2 837 2 873 (1,3) % 5 662 5 705 (0,8) % Produits intersectoriels tirés des services 80 67 19,4 % 156 134 16,4 % Total des produits d'exploitation tirés des services 2 917 2 940 (0,8) % 5 818 5 839 (0,4) % Services de données 113 123 (8,1) % 236 265 (10,9) % Équipements et autres 13 10 30,0 % 25 21 19,0 % Total des produits externes tirés des produits 126 133 (5,3) % 261 286 (8,7) % Produits intersectoriels tirés des produits - - - - - - Total des produits d'exploitation tirés des produits 126 133 (5,3) % 261 286 (8,7) % Total des produits externes 2 963 3 006 (1,4) % 5 923 5 991 (1,1) % Total des produits d'exploitation 3 043 3 073 (1,0) % 6 079 6 125 (0,8) % Coûts d'exploitation (1 764) (1 723) (2,4) % (3 465) (3 450) (0,4) % BAIIA ajusté 1 279 1 350 (5,3) % 2 614 2 675 (2,3) % Marge du BAIIA ajusté 42,0 % 43,9 % (1,9) pt 43,0 % 43,7 % (0,7) pt 694 784 1 316 1 459 Dépenses d'investissement % 11,5 % % 9,8 % Intensité du capital 22,8 25,5 % 2,7 pts 21,6 23,8 % 2,2 pts Abonnés des services Internet haute vitesse de détail (5) Activations nettes des services de détail 19 023 19 414 (2,0) % 41 618 42 085 (1,1) % Abonnés des services de détail à la fin de la période 3 597 219 3 461 825 3,9 % 3 597 219 3 461 825 3,9 % Abonnés des services de télé de détail (5) (Pertes) activations nettes d'abonnés des services de détail (15 544) 2 350 (761,4) % (34 099) 790 n.s. Télévision sur protocole Internet (télé IP) (3 604) 16 775 (121,5) % (752) 37 691 (102,0) % Services de télé par satellite (11 940) (14 425) 17,2 % (33 347) (36 901) 9,6 % Total d'abonnés des services de détail à la fin de la période 2 738 365 2 767 201 (1,0) % 2 738 365 2 767 201 (1,0) % Services de télé IP 1 766 430 1 713 397 3,1 % 1 766 430 1 713 397 3,1 % Services de télé par satellite 971 935 1 053 804 (7,8) % 971 935 1 053 804 (7,8) % Services d'accès au réseau (SAR) résidentiels de détail (5) Pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail (48 405) (72 780) 33,5 % (110 000) (139 559) 21,2 % Abonnés des SAR résidentiels de détail 2 587 483 2 821 249 (8,3) % 2 587 483 2 821 249 (8,3) % n.s. : non significatif BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 8 Services sur fil de Bell - Tendance historique Cumul annuel TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 T2 20 T1 20 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 Services sur fil de Bell Produits d'exploitation 3 807 1 916 1 891 7 617 1 925 1 912 1 914 1 866 Services de données Services voix 1 735 863 872 3 564 879 881 897 907 Autres services 120 58 62 251 69 61 62 59 Total des produits externes tirés des services 5 662 2 837 2 825 11 432 2 873 2 854 2 873 2 832 Produits intersectoriels tirés des services 156 80 76 281 79 68 67 67 Total des produits d'exploitation tirés des services 5 818 2 917 2 901 11 713 2 952 2 922 2 940 2 899 Services de données 236 113 123 556 166 125 123 142 Équipements et autres 25 13 12 48 17 10 10 11 Total des produits externes tirés des produits 261 126 135 604 183 135 133 153 Produits intersectoriels tirés des produits - - - - - - - - Total des produits d'exploitation tirés des produits 5 923 126 135 604 183 135 133 153 Total des produits externes 5 923 2 963 2 960 12 036 3 056 2 989 3 006 2 985 Total des produits d'exploitation 6 079 3 043 3 036 12 317 3 135 3 057 3 073 3 052 Coûts d'exploitation (3 465) (1 764) (1 701) (6 952) (1 787) (1 715) (1 723) (1 727) BAIIA ajusté 2 614 % 1 279 % 1 335 5 365 1 348 1 342 1 350 1 325 Marge du BAIIA ajusté 43,0 42,0 44,0 % 43,6 % 43,0 % 43,9 % 43,9 % 43,4 % Dépenses d'investissement 1 316 % 694 % 622 % 3 195 % 910 % 826 % 784 % 675 % Intensité du capital 21,6 22,8 20,5 25,9 29,0 27,0 25,5 22,1 Abonnés des services Internet haute vitesse de détail Activations nettes des services de détail 41 618 19 023 22 595 135 861 35 639 58 137 19 414 22 671 Abonnés des services de détail à la fin de la période 3 597 219 3 597 219 3 578 196 3 555 601 3 555 601 3 519 962 3 461 825 3 442 411 Abonnés des services de télé de détail (Pertes) activations nettes d'abonnés des services de détail (34 099) (15 544) (18 555) 6 053 421 4 842 2 350 (1 560) Télévision sur protocole Internet (télé IP) (752) (3 604) 2 852 91 476 22 039 31 746 16 775 20 916 Services de télé par satellite (33 347) (11 940) (21 407) (85 423) (21 618) (26 904) (14 425) (22 476) Total d'abonnés des services de détail à la fin de la période 2 738 365 2 738 365 2 753 909 2 772 464 2 772 464 2 772 043 2 767 201 2 764 851 Services de télé IP 1 766 430 1 766 430 1 770 034 1 767 182 1 767 182 1 745 143 1 713 397 1 696 622 Services de télé par satellite 971 935 971 935 983 875 1 005 282 1 005 282 1 026 900 1 053 804 1 068 229 Services d'accès au réseau (SAR) résidentiels de détail Pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail (110 000) (48 405) (61 595) (263 325) (58 110) (65 656) (72 780) (66 779) Abonnés des SAR résidentiels de détail 2 587 483 2 587 483 2 635 888 2 697 483 2 697 483 2 755 593 2 821 249 2 894 029 BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 9 BCE (2) Dette nette et autres renseignements BCE - Dette nette et actions privilégiées (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 30 juin 31 mars 31 décembre 2020 2020 2019 Dette à court terme 2 584 4 209 3 881 Dette à long terme 25 024 25 513 22 415 50 % des actions privilégiées 2 002 2 002 2 002 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 547) (2 679) (145) Dette nette (4) 28 063 29 045 28 153 Ratio de levier financier (4) 2,86 2,89 2,81 Ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes (4) 8,36 8,58 8,50 Informations sur les flux de trésorerie Cumul Cumul (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T2 T2 annuel annuel 2020 2019 Variation ($) % de variation 2020 2019 Variation ($) % de variation Flux de trésorerie disponibles (4) 2 562 4 013 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 093 469 22,4 % 3 609 404 11,2 % Dépenses d'investissement (900) (967) 67 6,9 % (1 677) (1 815) 138 7,6 % Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (33) (37) 4 10,8 % (69) (63) (6) (9,5) % Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs (12) (26) de participations ne donnant pas le contrôle (12) - - % (39) 13 33,3 % Coûts liés aux acquisitions et autres payés 11 21 (10) (47,6) % 20 50 (30) (60,0) % Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées (compris dans les flux (17) (39) de trésorerie liés aux activités d'exploitation) (22) 5 22,7 % (47) 8 17,0 % Flux de trésorerie disponibles 1 611 1 076 535 49,7 % 2 222 1 695 527 31,1 % Informations sur les flux de trésorerie - tendance historique Cumul (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) annuel T2 T1 TOTAL T4 T3 T2 T1 Flux de trésorerie disponibles 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019 4 013 2 562 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 451 7 958 2 091 2 258 2 093 1 516 Dépenses d'investissement (1 677) (900) (777) (3 974) (1 150) (1 009) (967) (848) Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (69) (33) (36) (147) (37) (47) (37) (26) Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs (26) (12) de participations ne donnant pas le contrôle (14) (65) (14) (12) (12) (27) Coûts liés aux acquisitions et autres payés 20 11 9 60 7 3 21 29 Fonds provenant des activités abandonnées (compris dans les flux (39) (17) de trésorerie liés aux activités d'exploitation) (22) (94) (23) (24) (22) (25) Flux de trésorerie disponibles 2 222 1 611 611 3 738 874 1 169 1 076 619 BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 10 BCE (2) États consolidés de la situation financière 30 juin 31 mars 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 2020 2019 ACTIF Actifs courants 1 297 Trésorerie 943 141 Équivalents de trésorerie 250 1 736 4 Créances clients et autres débiteurs 2 812 2 990 3 038 Stocks 445 487 427 Actifs sur contrats 921 1 037 1 111 Coûts du contrat 399 416 415 Charges payées d'avance 301 280 194 Autres actifs courants 212 419 190 Actifs détenus en vue de la vente 825 - - Total des actifs courants 7 462 8 308 5 520 Actifs non courants 328 Actifs sur contrats 452 533 Coûts du contrat 341 363 368 Immobilisations corporelles 26 840 27 432 27 636 Immobilisations incorporelles 12 897 13 513 13 352 Actifs d'impôt différé 123 90 98 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 718 730 698 Autres actifs non courants 1 931 3 960 1 274 Goodwill 10 551 10 667 10 667 Total des actifs non courants 53 729 57 207 54 626 Total de l'actif 61 191 65 515 60 146 PASSIF Passifs courants 3 341 Dettes fournisseurs et autres passifs 3 335 3 954 Passifs sur contrats 723 725 683 Intérêts à payer 229 192 227 Dividendes à payer 766 767 729 Passifs d'impôt exigible 287 186 303 Dette à court terme 2 584 4 209 3 881 Passifs détenus en vue de la vente 205 - - Total des passifs courants 8 135 9 414 9 777 Passifs non courants 216 Passifs sur contrats 211 207 Dette à long terme 25 024 25 513 22 415 Passifs d'impôt différé 3 765 4 444 3 561 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 980 1 603 1 907 Autres passifs non courants 934 906 871 Total des passifs non courants 31 919 32 677 28 961 Total du passif 40 054 42 091 38 738 CAPITAUX PROPRES Capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 4 004 Actions privilégiées 4 004 4 004 Actions ordinaires 20 386 20 386 20 363 Surplus d'apport 1 155 1 156 1 178 Cumul des autres éléments de bénéfice global 386 528 161 Déficit (5 142) (2 990) (4 632) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 20 789 23 084 21 074 Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 348 340 334 Total des capitaux propres 21 137 23 424 21 408 Total du passif et des capitaux propres 61 191 65 515 60 146 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 904,3 904,3 903,9 BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 11 BCE (2) Données consolidées sur les flux de trésorerie disponibles Cumul Cumul T2 T2 annuel annuel (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 2019 Variation ($) 2020 2019 Variation ($) Bénéfice net lié aux activités poursuivies 290 810 (520) 1 018 1 592 (574) Ajustements de rapprochement du bénéfice net lié aux activités poursuivies et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 22 38 Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 39 (17) 63 (25) Amortissements 1 103 1 099 4 2 191 2 189 2 Coût des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 75 73 2 162 157 5 Charges d'intérêts nettes 275 271 4 545 547 (2) Perte de valeur d'actifs 449 1 448 456 5 451 Pertes sur placements - - - - 4 (4) Impôt sur le résultat 96 275 (179) 339 565 (226) Cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (71) (70) (1) (150) (151) 1 Paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi (12) (19) 7 (29) (37) 8 Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (13) (33) 20 (48) (99) 51 Intérêts payés (240) (269) 29 (556) (534) (22) Impôt sur le résultat payé (après remboursements) 6 (127) 133 (227) (416) 189 Coûts liés aux acquisitions et autres payés (11) (21) 10 (20) (50) 30 Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation 576 42 534 255 (273) 528 Fonds provenant des activités abandonnées 17 22 (5) 39 47 (8) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 562 2 093 469 4 013 3 609 404 Dépenses d'investissement (900) (967) 67 (1 677) (1 815) 138 Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (33) (37) 4 (69) (63) (6) Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations (12) (12) - (26) (39) 13 Coûts liés aux acquisitions et autres payés 11 21 (10) 20 50 (30) Fonds provenant des activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation) (17) (22) 5 (39) (47) 8 Flux de trésorerie disponibles 1 611 1 076 535 2 222 1 695 527 Fonds provenant des activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie liés 17 39 aux activités d'exploitation) 22 (5) 47 (8) Acquisitions d'entreprises (23) (50) 27 (23) (50) 27 Coûts liés aux acquisitions et autres payés (11) (21) 10 (20) (50) 30 Autres activités d'investissement (13) 32 (45) (19) 8 (27) Fonds affectés aux activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie liés (8) (15) aux activités d'investissement) (5) (3) (7) (8) (Diminution) augmentation des effets à payer (1 204) 277 (1 481) (1 434) 844 (2 278) (Diminution) augmentation des créances clients titrisées (400) - (400) - 31 (31) Émission de titres d'emprunt à long terme 1 975 1 405 570 5 256 1 405 3 851 Remboursement de titres d'emprunt à long terme (2 221) (1 597) (624) (2 930) (1 800) (1 130) Émission d'actions ordinaires - 44 (44) 22 64 (42) Achat d'actions pour le règlement de paiements fondés sur des actions (75) (10) (65) (169) (86) (83) Dividendes en trésorerie payés sur actions ordinaires (753) (712) (41) (1 469) (1 390) (79) Autres activités de financement (25) (33) 8 (55) (39) (16) Fonds affectés aux activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie liés (2) (3) aux activités de financement) (2) - (3) - (2 743) (650) (2 093) (820) (1 026) 206 (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 132) 426 (1 558) 1 402 669 733 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 2 679 668 2 011 145 425 (280) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 1 547 1 094 453 1 547 1 094 453 BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 12 BCE Données consolidées sur les flux de trésorerie - Tendance historique Cumul annuel TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2020 T2 20 T1 20 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 1 018 290 728 3 224 718 914 810 782 Ajustements de rapprochement du bénéfice net lié aux activités poursuivies et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 38 22 Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 16 114 28 23 39 24 Amortissements 2 191 1 103 1 088 4 344 1 078 1 077 1 099 1 090 Coût des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 162 75 87 309 76 76 73 84 Charges d'intérêts nettes 545 275 270 1 101 280 274 271 276 Perte de valeur d'actifs 456 449 7 102 96 1 1 4 Pertes sur placements - - - (18) (22) - - 4 Impôt sur le résultat 339 96 243 1 129 245 319 275 290 Cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (150) (71) (79) (290) (77) (62) (70) (81) Paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi (29) (12) (17) (72) (18) (17) (19) (18) Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (48) (13) (35) (167) (23) (45) (33) (66) Intérêts payés (556) (240) (316) (1 079) (261) (284) (269) (265) Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (227) 6 (233) (725) (221) (88) (127) (289) Coûts liés aux acquisitions et autres payés (20) (11) (9) (60) (7) (3) (21) (29) Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation 255 576 (321) (48) 176 49 42 (315) Fonds provenant des activités abandonnées 39 17 22 94 23 24 22 25 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 4 013 2 562 1 451 7 958 2 091 2 258 2 093 1 516 Dépenses d'investissement (1 677) (900) (777) (3 974) (1 150) (1 009) (967) (848) Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (69) (33) (36) (147) (37) (47) (37) (26) Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations (26) (12) (14) (65) (14) (12) (12) (27) Coûts liés aux acquisitions et autres payés 20 11 9 60 7 3 21 29 Fonds provenant des activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation) (39) (17) (22) (94) (23) (24) (22) (25) Flux de trésorerie disponibles 2 222 1 611 611 3 738 874 1 169 1 076 619 Fonds provenant des activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie 39 17 liés aux activités d'exploitation) 22 94 23 24 22 25 Acquisitions d'entreprises (23) (23) - (51) - (1) (50) - Coûts liés aux acquisitions et autres payés (20) (11) (9) (60) (7) (3) (21) (29) Autres activités d'investissement (19) (13) (6) 7 (5) 4 32 (24) Fonds affectés aux activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie (15) (8) liés aux activités d'investissement) (7) (18) (7) (4) (5) (2) (Diminution) augmentation des effets à payer (1 434) (1 204) (230) (1 073) (851) (1 066) 277 567 (Diminution) augmentation des créances clients titrisées - (400) 400 131 100 - - 31 Émission de titres d'emprunt à long terme 5 256 1 975 3 281 1 954 - 549 1 405 - Remboursement de titres d'emprunt à long terme (2 930) (2 221) (709) (2 221) (196) (225) (1 597) (203) Émission d'actions ordinaires 22 - 22 240 15 161 44 20 Achat d'actions pour le règlement de paiements fondés sur des actions (169) (75) (94) (142) (42) (14) (10) (76) Dividendes en trésorerie payés sur actions ordinaires (1 469) (753) (716) (2 819) (716) (713) (712) (678) Autres activités de financement (55) (25) (30) (54) (7) (8) (33) (6) Fonds affectés aux activités abandonnées (compris dans les flux de trésorerie (3) (2) liés aux activités de financement) (1) (6) (2) (1) (2) (1) (820) (2 743) 1 923 (4 018) (1 695) (1 297) (650) (376) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 402 (1 132) 2 534 (280) (821) (128) 426 243 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 145 2 679 145 425 966 1 094 668 425 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 1 547 1 547 2 679 145 145 966 1 094 668 BCE Information supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 13 Notes annexes Nos résultats sont présentés selon trois secteurs : Services sans fil de Bell, Services sur fil de Bell et Bell Média. Nos secteurs reflètent la façon dont nous gérons notre entreprise et dont nous classons nos activités aux fins de planification et d'évaluation de la performance.

Dans le présent rapport, les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent, selon le contexte, BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., Bell Canada, leurs filiales, leurs partenariats et leurs entreprises associées. Bell désigne, selon le contexte, Bell Canada ou, collectivement, Bell Canada, ses filiales, ses partenariats et ses entreprises associées. Le 1 er juin 2020, BCE a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant la vente de la quasi-totalité de ses centres de données dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 1,04 milliard $. La clôture de la transaction est prévue au deuxième semestre de 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. En conséquence, nous avons reclassé les montants des périodes antérieures qui se rapportent à la vente annoncée dans les activités abandonnées des états consolidés du résultat net et des tableaux consolidés des flux de trésorerie afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Nous avons également reclassé les actifs et les passifs des centres de données qui seront vendus dans les actifs ou les passifs détenus en vue de la vente de nos états consolidés de la situation financière au 30 juin 2020; ils sont évalués à la valeur comptable, laquelle est inférieure à la juste valeur estimative diminuée des coûts de la vente. Les immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans les actifs détenus en vue de la vente ont cessé d'être amorties le 1 er juin 2020. Afin de refléter les changements liés à la façon dont nous gérons nos activités et nous évaluons le rendement, le secteur Services sur fil de Bell inclut maintenant nos activités liées au réseau de radiocommunication pour la sécurité publique, avec prise d'effet le 1 er janvier 2020, et les périodes antérieures ont été retraitées à des fins de comparaison. Auparavant, ces résultats étaient inclus dans le secteur Services sans fil de Bell. La gestion de nos activités liées aux réseaux terrestres de radiocommunications pour la sécurité publique, qui consistent à construire et à gérer des réseaux terrestres de radiocommunications mobiles essentiellement pour le secteur public, est désormais assurée par l'équipe des marchés d'affaires de Bell, ce qui nous permet d'offrir à notre clientèle un meilleur service grâce à des solutions de communication clés en main. Mesures financières non conformes aux PCGR

Au deuxième trimestre de 2020, nous avons mis à jour nos définitions des termes bénéfice net ajusté, BPA ajusté et flux de trésorerie disponibles afin d'en exclure les effets des activités abandonnées, puisqu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Par suite de cette modification, les chiffres des périodes antérieures ont été retraités à des fins de comparaison.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Nous définissons le BAIIA ajusté comme les produits d'exploitation moins les coûts d'exploitation (y compris le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi), comme il est présenté dans les états consolidés du résultat net de BCE. Le BAIIA ajusté des secteurs de BCE correspond au bénéfice sectoriel présenté dans les états financiers consolidés de BCE. Nous définissons la marge du BAIIA ajusté comme le BAIIA ajusté divisé par les produits d'exploitation. BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 14 Nous utilisons le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté pour évaluer la performance de nos activités, puisqu'ils reflètent leur rentabilité continue. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société d'assurer le service de sa dette et de satisfaire d'autres obligations de paiement, et qu'il constitue une mesure courante servant à évaluer les entreprises dans l'industrie des télécommunications. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent également le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté pour évaluer la performance de nos activités. Le BAIIA ajusté est également un facteur dans la détermination de la rémunération incitative à court terme pour l'ensemble des dirigeants. Il n'existe aucune mesure financière conforme aux normes IFRS directement comparable au BAIIA ajusté et à la marge du BAIIA ajusté. Pour remédier à cette situation, un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté peut être fait, comme il est présenté dans ce document. Bénéfice net ajusté et bénéfice par action (BPA) ajusté Les termes bénéfice net ajusté et BPA ajusté n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous définissons le bénéfice net ajusté comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, les pertes nettes (profits nets) sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette, les charges pour perte de valeur et les activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle (PNDPC). Nous définissons le BPA ajusté comme le bénéfice net ajusté par action ordinaire de BCE. Nous utilisons le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de nos activités avant l'incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, des pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, des pertes nettes (profits nets) sur placements, des coûts liés au remboursement anticipé de la dette, des charges pour perte de valeur, et des activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des PNDPC. Nous excluons ces éléments parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA sont les mesures financières conformes aux normes IFRS les plus comparables, comme l'indique leur rapprochement dans le présent document. Flux de trésorerie disponibles Le terme flux de trésorerie disponibles n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, déduction faite des fonds provenant des activités abandonnées, des coûts liés aux acquisitions et autres payés, qui comprennent les coûts importants liés aux litiges, et du financement des cotisations volontaires aux régimes de retraite, moins les dépenses d'investissement, les dividendes sur actions privilégiées et les dividendes payés par des filiales aux détenteurs de PNDPC. Nous excluons les fonds provenant des activités abandonnées, les coûts liés aux acquisitions et autres payés et le financement des cotisations volontaires aux régimes de retraite parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 15 Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et de la performance de nos activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour payer des dividendes sur actions ordinaires, rembourser la dette et réinvestir dans notre société. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et ses actifs sous-jacents et pour évaluer la solidité financière et la performance de nos activités. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont la mesure financière conforme aux normes IFRS la plus comparable, comme l'indique leur rapprochement dans le présent document. Dette nette Le terme dette nette n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous définissons la dette nette comme la dette à court terme plus la dette à long terme et 50 % des actions privilégiées, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, comme il est présenté dans les états consolidés de la situation financière de BCE. Nous incluons 50 % des actions privilégiées en circulation dans notre dette nette afin de respecter la méthode de traitement employée par certaines agences de notation. Nous considérons la dette nette comme un important indicateur du levier financier de la société, car elle représente le montant de la dette qui n'est pas couvert par la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent la dette nette pour déterminer le levier financier d'une société. Il n'existe aucune mesure financière conforme aux normes IFRS directement comparable à la dette nette, mais celle-ci est calculée selon plusieurs catégories d'actif et de passif des états de la situation financière, comme il est présenté dans le présent document. Ratio de levier financier net Le terme ratio de levier financier net n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous utilisons le ratio de levier financier net et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent cette mesure pour évaluer le levier financier. Le ratio de levier financier net correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté. Aux fins du calcul du ratio de levier financier net, le BAIIA ajusté désigne le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes Le terme ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous utilisons le ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent cette mesure pour évaluer la solidité financière de la société. Le ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes correspond au BAIIA ajusté divisé par les charges d'intérêts nettes. Aux fins du calcul de notre ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes, le BAIIA ajusté désigne le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Les charges d'intérêts nettes correspondent aux charges d'intérêts nettes des 12 derniers mois, comme il est présenté dans nos tableaux des flux de trésorerie, plus 50 % des dividendes déclarés sur actions privilégiées, comme il est présenté dans nos états du résultat net. BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 16 Indicateurs de performance clés

En plus des mesures financières non conformes aux PCGR décrites précédemment, nous utilisons un certain nombre d'indicateurs de performance clés pour évaluer les progrès accomplis à l'égard de nos impératifs stratégiques. Ces indicateurs ne sont pas des mesures comptables et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

La facturation moyenne par utilisateur (FMU) ou par abonné représente le montant moyen approximatif facturé aux clients sur une base mensuelle, y compris les montants liés au financement d'appareils facturés mensuellement aux clients ayant signé un contrat, et sert à effectuer le suivi de nos flux de facturation récurrents. La FMU combinée des services sans fil correspond à certains montants facturés aux clients divisés par le nombre moyen d'abonnés pour la période visée, et est exprimée en unité monétaire par mois.

L 'intensité du capital correspond aux dépenses d'investissement divisées par les produits d'exploitation.

Le taux de désabonnement correspond aux annulations d'abonnement aux services par les abonnés. Il s'agit d'une mesure de notre capacité à conserver nos abonnés. Le taux de désabonnement des services sans fil correspond au nombre de désactivations au cours d'une période donnée divisé par le nombre moyen d'abonnés de notre clientèle pour une période visée, et est exprimé en pourcentage par mois.

Une unité d'abonnement des services sans fil se compose d'une unité génératrice de produits active (p. ex., les appareils mobiles, les tablettes ou les produits Internet sans fil), assortie d'un identificateur unique (habituellement un numéro d'identité internationale d'équipement mobile (IIEM)), qui a accès à nos réseaux sans fil. Nous présentons les unités d'abonnement des services sans fil en deux catégories, soit les unités d'abonnement des services postpayés et les unités d'abonnement des services prépayés. Les unités d'abonnement des services prépayés sont considérées comme étant actives pendant une période de 90 jours après l'expiration du solde prépayé de l'abonné. Une unité d'abonnement des services sur fil se compose d'une unité génératrice de produits active ayant accès à nos services, dont les services Internet, de télé par satellite, de télé IP et/ou les SAR de détail. Un abonné compte parmi notre clientèle d'abonnés une fois que le service a été installé dans ses locaux et qu'il est fonctionnel, et qu'une relation de facturation a été établie. Les abonnés des services Internet, de télé IP et de télé par satellite de détail ont accès aux services sur une base individuelle et sont représentés principalement par une unité de logement.

BCE Information financière supplémentaire - Deuxième trimestre de 2020 Page 17 La Sté BCE Inc. a publié ce contenu, le 06 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

