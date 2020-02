BCE : Supplément d'information T4 2019 (PDF) 0 06/02/2020 | 14:21 Envoyer par e-mail :

T4 Information financière supplémentaire Quatrième trimestre de 2019 Relations avec les investisseurs, BCE Thane Fotopoulos 514-870-4619thane.fotopoulos@bell.ca BCE(1) (2) (3) Données opérationnelles consolidées T4 T4 Variation Variation TOTAL TOTAL Variation Variation (en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) 2019 2018 ($) (%) 2019 2018 ($) (%) Produits d'exploitation 5 276 20 737 Tirés des services 5 231 45 0,9 % 20 441 296 1,4 % Tirés des produits 1 040 984 56 5,7 % 3 227 3 027 200 6,6 % Total des produits d'exploitation 6 316 6 215 101 1,6 % 23 964 23 468 496 2,1 % Coûts d'exploitation(A) (3 748) (3 756) 8 0,2 % (13 611) (13 667) 56 0,4 % Coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (60) (65) 5 7,7 % (247) (266) 19 7,1 % BAIIA ajusté(4) 2 508 2 394 114 4,8 % 10 106 9 535 571 6,0 % Marge du BAIIA ajusté (4) 39,7 % 38,5 % 1,2 pt 42,2 % 40,6 % 1,6 pt Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (28) (58) 30 51,7 % (114) (136) 22 16,2 % Amortissement des immobilisations corporelles (865) (799) (66) (8,3) % (3 496) (3 145) (351) (11,2) % Amortissement des immobilisations incorporelles (228) (216) (12) (5,6) % (902) (869) (33) (3,8) % Charges financières (286) (1 132) Charges d'intérêts (259) (27) (10,4) % (1 000) (132) (13,2) % Intérêts liés aux obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (16) (18) 2 11,1 % (63) (69) 6 8,7 % Autres charges (119) (158) 39 24,7 % (13) (348) 335 96,3 % Impôt sur le résultat (243) (244) 1 0,4 % (1 133) (995) (138) (13,9) % Bénéfice net 723 642 81 12,6 % 3 253 2 973 280 9,4 % Bénéfice net attribuable aux : 672 3 040 Actionnaires ordinaires 606 66 10,9 % 2 785 255 9,2 % Actionnaires privilégiés 38 37 1 2,7 % 151 144 7 4,9 % Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 13 (1) 14 n.s. 62 44 18 40,9 % Bénéfice net 723 642 81 12,6 % 3 253 2 973 280 9,4 % Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 0,74 $ 0,68 $ 0,06 $ 8,8 % 3,37 $ 3,10 $ 0,27 $ 8,7 % Dividendes par action ordinaire 0,7925 $ 0,7550 $ 0,0375 $ 5,0 % 3,1700 $ 3,0200 $ 0,1500 $ 5,0 % Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 903,8 898,1 900,8 898,6 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 904,8 898,4 901,4 898,9 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 903,9 898,2 903,9 898,2 Bénéfice net et BPA ajustés Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 672 606 66 10,9 % 3 040 2 785 255 9,2 % Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 20 44 (24) (54,5) % 83 100 (17) (17,0) % Pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres 45 (25) 70 n.s. (101) 58 (159) n.s. (Profits nets) pertes nettes sur placements (13) 27 (40) n.s. 44 47 (3) (6,4) % Coûts liés au remboursement anticipé de la dette - - - - 13 15 (2) (13,3) % Pertes de valeur 70 142 (72) (50,7) % 74 146 (72) (49,3) % Bénéfice net ajusté(4) 794 794 - - 3 153 3 151 2 0,1 % Incidence sur le bénéfice net par action 0,14 $ 0,21 $ (0,07) $ (33,3) % 0,13 $ 0,41 $ (0,28) $ (68,3) % BPA ajusté(4) 0,88 $ 0,89 $ (0,01) $ (1,1) % 3,50 $ 3,51 $ (0,01) $ (0,3) % n.s. : non significatif Excluent le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 2 BCE Données opérationnelles consolidées - Tendance historique TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) 2019 Produits d'exploitation Tirés des services 20 737 Tirés des produits 3 227 Total des produits d'exploitation 23 964 Coûts d'exploitation(A) (13 611) Coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (247) BAIIA ajusté 10 106 Marge du BAIIA ajusté 42,2 % Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres (114) Amortissement des immobilisations corporelles (3 496) Amortissement des immobilisations incorporelles (902) Charges financières Charges d'intérêts (1 132) Intérêts liés aux obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (63) Autres (charges) produits (13) Impôt sur le résultat (1 133) Bénéfice net 3 253 Bénéfice net attribuable aux : Actionnaires ordinaires 3 040 Actionnaires privilégiés 151 Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 62 Bénéfice net 3 253 Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué 3,37 $ Dividendes par action ordinaire 3,1700 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) 900,8 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 901,4 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 903,9 Bénéfice net et BPA ajustés Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 3 040 Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 83 (Profits nets) pertes nettes lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres (101) Pertes nettes (profits nets) sur placements 44 Coûts liés au remboursement anticipé de la dette 13 Pertes de valeur 74 Bénéfice net ajusté 3 153 Incidence sur le bénéfice net par action 0,13 $ BPA ajusté 3,50 $ Excluent le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi. TOTAL T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 2018 T4 18 T3 18 T2 18 T1 18 5 276 5 185 5 231 5 045 20 441 5 231 5 117 5 129 4 964 1 040 799 699 689 3 027 984 760 657 626 6 316 5 984 5 930 5 734 23 468 6 215 5 877 5 786 5 590 (3 748) (3 330) (3 277) (3 256) (13 667) (3 756) (3 355) (3 293) (3 263) (60) (60) (58) (69) (266) (65) (65) (63) (73) 2 508 2 594 2 595 2 409 9 535 2 394 2 457 2 430 2 254 39,7 % 43,3 % 43,8 % 42,0 % 40,6 % 38,5 % 41,8 % 42,0 % 40,3 % (28) (23) (39) (24) (136) (58) (54) (24) - (865) (861) (888) (882) (3 145) (799) (779) (787) (780) (228) (230) (223) (221) (869) (216) (220) (221) (212) (286) (282) (281) (283) (1 000) (259) (255) (246) (240) (16) (16) (15) (16) (69) (18) (17) (17) (17) (119) 61 (56) 101 (348) (158) (41) (88) (61) (243) (321) (276) (293) (995) (244) (224) (292) (235) 723 922 817 791 2 973 642 867 755 709 672 867 761 740 2 785 606 814 704 661 38 37 38 38 144 37 36 35 36 13 18 18 13 44 (1) 17 16 12 723 922 817 791 2 973 642 867 755 709 0,74 $ 0,96 $ 0,85 $ 0,82 $ 3,10 $ 0,68 $ 0,90 $ 0,79 $ 0,73 $ 0,7925 $ 0,7925 $ 0,7925 $ 0,7925 $ 3,0200 $ 0,7550 $ 0,7550 $ 0,7550 $ 0,7550 $ 903,8 901,4 899,5 898,4 898,6 898,1 898,0 898,0 900,2 904,8 902,2 900,3 898,7 898,9 898,4 898,3 898,3 900,6 903,9 903,7 900,1 898,8 898,2 898,2 898,0 898,0 898,0 672 867 761 740 2 785 606 814 704 661 20 17 28 18 100 44 39 18 (1) 45 (64) (9) (73) 58 (25) 5 22 56 (13) - 53 4 47 27 - 20 - - - 13 - 15 - 2 13 - 70 - 1 3 146 142 1 - 3 794 820 847 692 3 151 794 861 777 719 0,14 $ (0,05) $ 0,09 $ (0,05) $ 0,41 $ 0,21 $ 0,06 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,88 $ 0,91 $ 0,94 $ 0,77 $ 3,51 $ 0,89 $ 0,96 $ 0,86 $ 0,80 $ BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 3 BCE(1) (2) (3) Information sectorielle T4 T4 Variation Variation TOTAL TOTAL Variation Variation (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 2018 ($) (%) 2019 2018 ($) (%) Produits d'exploitation Services sans fil de Bell 2 493 2 407 86 3,6 % 9 142 8 818 324 3,7 % Services sur fil de Bell 3 138 3 137 1 - 12 356 12 267 89 0,7 % Bell Média 879 850 29 3,4 % 3 217 3 121 96 3,1 % Éliminations intersectorielles (194) (179) (15) (8,4) % (751) (738) (13) (1,8) % Total 6 316 6 215 101 1,6 % 23 964 23 468 496 2,1 % Coûts d'exploitation Services sans fil de Bell (1 549) (1 528) (21) (1,4) % (5 300) (5 297) (3) (0,1) % Services sur fil de Bell (1 779) (1 798) 19 1,1 % (6 942) (6 946) 4 0,1 % Bell Média (674) (674) - - (2 367) (2 428) 61 2,5 % Éliminations intersectorielles 194 179 15 8,4 % 751 738 13 1,8 % Total (3 808) (3 821) 13 0,3 % (13 858) (13 933) 75 0,5 % BAIIA ajusté Services sans fil de Bell 944 879 65 7,4 % 3 842 3 521 321 9,1 % Marge 37,9 % 36,5 % 1,4 pt 42,0 % 39,9 % 2,1 pts Services sur fil de Bell 1 359 1 339 20 1,5 % 5 414 5 321 93 1,7 % Marge 43,3 % 42,7 % 0,6 pt 43,8 % 43,4 % 0,4 pt Bell Média 205 176 29 16,5 % 850 693 157 22,7 % Marge 23,3 % 20,7 % 2,6 pts 26,4 % 22,2 % 4,2 pts Total 2 508 2 394 114 4,8 % 10 106 9 535 571 6,0 % Marge 39,7 % 38,5 % 1,2 pt 42,2 % 40,6 % 1,6 pt Dépenses d'investissement Services sans fil de Bell 211 133 (78) (58,6) % 697 664 (33) (5,0) % Intensité du capital (5) 8,5 % 5,5 % (3,0) pts 7,6 % 7,5 % (0,1) pt Services sur fil de Bell 905 809 (96) (11,9) % 3 183 3 193 10 0,3 % Intensité du capital 28,8 % 25,8 % (3,0) pts 25,8 % 26,0 % 0,2 pt Bell Média 37 32 (5) (15,6) % 108 114 6 5,3 % Intensité du capital 4,2 % 3,8 % (0,4) pt 3,4 % 3,7 % 0,3 pt Total 1 153 974 (179) (18,4) % 3 988 3 971 (17) (0,4) % Intensité du capital 18,3 % 15,7 % (2,6) pts 16,6 % 16,9 % 0,3 pt BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 4 BCE Information sectorielle - Tendance historique (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) TOTAL TOTAL 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 2018 T4 18 T3 18 T2 18 T1 18 Produits d'exploitation Services sans fil de Bell 9 142 2 493 2 348 2 189 2 112 8 818 2 407 2 269 2 121 2 021 Services sur fil de Bell 12 356 3 138 3 066 3 088 3 064 12 267 3 137 3 060 3 061 3 009 Bell Média 3 217 879 751 842 745 3 121 850 731 791 749 Éliminations intersectorielles (751) (194) (181) (189) (187) (738) (179) (183) (187) (189) Total 23 964 6 316 5 984 5 930 5 734 23 468 6 215 5 877 5 786 5 590 Coûts d'exploitation Services sans fil de Bell (5 300) (1 549) (1 335) (1 209) (1 207) (5 297) (1 528) (1 330) (1 229) (1 210) Services sur fil de Bell (6 942) (1 779) (1 711) (1 727) (1 725) (6 946) (1 798) (1 724) (1 728) (1 696) Bell Média (2 367) (674) (525) (588) (580) (2 428) (674) (549) (586) (619) Éliminations intersectorielles 751 194 181 189 187 738 179 183 187 189 Total (13 858) (3 808) (3 390) (3 335) (3 325) (13 933) (3 821) (3 420) (3 356) (3 336) BAIIA ajusté Services sans fil de Bell 3 842 944 1 013 980 905 3 521 879 939 892 811 Marge 42,0 % 37,9 % 43,1 % 44,8 % 42,9 % 39,9 % 36,5 % 41,4 % 42,1 % 40,1 % Services sur fil de Bell 5 414 1 359 1 355 1 361 1 339 5 321 1 339 1 336 1 333 1 313 Marge 43,8 % 43,3 % 44,2 % 44,1 % 43,7 % 43,4 % 42,7 % 43,7 % 43,5 % 43,6 % Bell Média 850 205 226 254 165 693 176 182 205 130 Marge 26,4 % 23,3 % 30,1 % 30,2 % 22,1 % 22,2 % 20,7 % 24,9 % 25,9 % 17,4 % Total 10 106 2 508 2 594 2 595 2 409 9 535 2 394 2 457 2 430 2 254 Marge 42,2 % 39,7 % 43,3 % 43,8 % 42,0 % 40,6 % 38,5 % 41,8 % 42,0 % 40,3 % Dépenses d'investissement Services sans fil de Bell 697 211 167 168 151 664 133 183 181 167 Intensité du capital 7,6 % 8,5 % 7,1 % 7,7 % 7,1 % 7,5 % 5,5 % 8,1 % 8,5 % 8,3 % Services sur fil de Bell 3 183 905 824 780 674 3 193 809 797 843 744 Intensité du capital 25,8 % 28,8 % 26,9 % 25,3 % 22,0 % 26,0 % 25,8 % 26,0 % 27,5 % 24,7 % Bell Média 108 37 22 24 25 114 32 30 32 20 Intensité du capital 3,4 % 4,2 % 2,9 % 2,9 % 3,4 % 3,7 % 3,8 % 4,1 % 4,0 % 2,7 % Total 3 988 1 153 1 013 972 850 3 971 974 1 010 1 056 931 Intensité du capital 16,6 % 18,3 % 16,9 % 16,4 % 14,8 % 16,9 % 15,7 % 17,2 % 18,3 % 16,7 % BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 5 Services sans fil de Bell(1) (2) (3) T4 T4 Variation TOTAL TOTAL Variation (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 2018 (%) 2019 2018 (%) Services sans fil de Bell Produits d'exploitation 1 607 1,6 % 6 427 6 269 2,5 % Produits externes tirés des services 1 581 Produits intersectoriels tirés des services 12 12 - 49 48 2,1 % Total des produits d'exploitation tirés des services 1 619 1 593 1,6 % 6 476 6 317 2,5 % Produits externes tirés des produits 871 814 7,0 % 2 660 2 497 6,5 % Produits intersectoriels tirés des produits 3 - n.s. 6 4 50,0 % Total des produits d'exploitation tirés des produits 874 814 7,4 % 2 666 2 501 6,6 % Total des produits externes 2 478 2 395 3,5 % 9 087 8 766 3,7 % Total des produits d'exploitation 2 493 2 407 3,6 % 9 142 8 818 3,7 % Coûts d'exploitation (1 549) (1 528) (1,4) % (5 300) (5 297) (0,1) % BAIIA ajusté 944 879 7,4 % 3 842 3 521 9,1 % Marge du BAIIA ajusté (total des produits d'exploitation) 37,9 % 36,5 % 1,4 pt 42,0 % 39,9 % 2,1 pts 211 697 Dépenses d'investissement 133 (58,6) % 664 (5,0) % Intensité du capital 8,5 % 5,5 % (3,0) pts 7,6 % 7,5 % (0,1) pt Activations brutes des services sans fil(5) 596 019 546 203 9,1 % 2 117 517 1 954 792 8,3 % Services postpayés 455 111 447 590 1,7 % 1 568 729 1 615 764 (2,9) % Services prépayés 140 908 98 613 42,9 % 548 788 339 028 61,9 % Activations nettes des services sans fil 123 582 143 114 (13,6) % 515 409 479 811 7,4 % Services postpayés 121 599 121 780 (0,1) % 401 955 447 682 (10,2) % Services prépayés 1 983 21 334 (90,7) % 113 454 32 129 253,1 % Abonnés des services sans fil à la fin de la période(A)(B) 9 957 962 9 610 482 3,6 % 9 957 962 9 610 482 3,6 % Services postpayés(A)(B) 9 159 940 8 830 216 3,7 % 9 159 940 8 830 216 3,7 % Services prépayés(A) 798 022 780 266 2,3 % 798 022 780 266 2,3 % Facturation moyenne par utilisateur combinée (FMU) ($/mois)(5)(C) 67,20 67,46 (0,4) % 68,32 67,76 0,8 % Taux de désabonnement (%) (moyen par mois)(5) 1,60 % 1,41 % (0,19) pt 1,39 % 1,32 % (0,07) pt Services postpayés 1,28 % 1,26 % (0,02) pt 1,13 % 1,16 % 0,03 pt Services prépayés 5,14 % 3,18 % (1,96) pt 4,44 % 3,17 % (1,27) pt n.s. : non significatif (A)Au début du T1 2019, nous avons ajusté notre clientèle d'abonnés des services sans fil afin de retrancher 167 929 abonnés (72 231 abonnés des services postpayés et 95 698 abonnés des services prépayés) comme suit : 65 798 abonnés (19 195 abonnés des services postpayés et 46 603 abonnés des services prépayés), en raison de l'achèvement des travaux de mise hors service du réseau d'accès multiple par répartition en code (AMRC) le 30 avril 2019;

49 095 abonnés des services prépayés par suite de la modification des conditions de notre politique de désactivation qui, principalement, sont passées de 120 jours pour Bell/Virgin Mobile Canada (Virgin Mobile) et de 150 jours pour Lucky Mobile, à 90 jours;

43 670 abonnés des services postpayés qui se rapportent à l'Internet des objets (IdO), précision attribuable au fait que nous avons raffiné notre définition du terme abonné pour tenir compte de l'évolution technologique;

pour tenir compte de l'évolution technologique; 9 366 abonnés du service Internet sans fil fixe postpayé qui ont été transférés dans notre clientèle d'abonnés des services Internet haute vitesse de détail. Au début du T4 2018, nous avons ajusté notre clientèle d'abonnés des services postpayés dans le sans-fil afin de retrancher 20 000 abonnés que nous avons cédés à Xplornet Communications Inc. (Xplornet) à la suite de l'acquisition de Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) par BCE en 2017. Notre FMU combinée au T1 2018 a été ajustée afin de ne pas tenir compte de l'incidence défavorable rétroactive de la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) relative aux tarifs des services sans fil d'itinérance de gros à l'échelle nationale de 14 millions $. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 6 Services sans fil de Bell - Tendance historique TOTAL TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 2018 T4 18 T3 18 T2 18 T1 18 Services sans fil de Bell Produits d'exploitation Produits externes tirés des services 6 427 1 607 1 660 1 606 1 554 6 269 1 581 1 620 1 566 1 502 Produits intersectoriels tirés des services 49 12 13 12 12 48 12 12 12 12 Total des produits d'exploitation tirés des services 6 476 1 619 1 673 1 618 1 566 6 317 1 593 1 632 1 578 1 514 Produits externes tirés des produits 2 660 871 675 569 545 2 497 814 636 541 506 Produits intersectoriels tirés des produits 6 3 - 2 1 4 - 1 2 1 Total des produits d'exploitation tirés des produits 2 666 874 675 571 546 2 501 814 637 543 507 Total des produits externes 9 087 2 478 2 335 2 175 2 099 8 766 2 395 2 256 2 107 2 008 Total des produits d'exploitation 9 142 2 493 2 348 2 189 2 112 8 818 2 407 2 269 2 121 2 021 Coûts d'exploitation (5 300) (1 549) (1 335) (1 209) (1 207) (5 297) (1 528) (1 330) (1 229) (1 210) BAIIA ajusté 3 842 944 1 013 980 905 3 521 879 939 892 811 Marge du BAIIA ajusté (total des produits d'exploitation) 42,0 % 37,9 % 43,1 % 44,8 % 42,9 % 39,9 % 36,5 % 41,4 % 42,1 % 40,1 % Dépenses d'investissement 697 211 167 168 151 664 133 183 181 167 Intensité du capital 7,6 % 8,5 % 7,1 % 7,7 % 7,1 % 7,5 % 5,5 % 8,1 % 8,5 % 8,3 % Activations brutes des services sans fil 2 117 517 596 019 593 547 517 650 410 301 1 954 792 546 203 535 647 468 152 404 790 Services postpayés 1 568 729 455 111 417 966 375 094 320 558 1 615 764 447 590 426 719 394 136 347 319 Services prépayés 548 788 140 908 175 581 142 556 89 743 339 028 98 613 108 928 74 016 57 471 Activations (pertes) nettes des services sans fil 515 409 123 582 204 067 149 478 38 282 479 811 143 114 177 834 114 486 44 377 Services postpayés 401 955 121 599 127 172 102 980 50 204 447 682 121 780 135 323 122 092 68 487 Services prépayés 113 454 1 983 76 895 46 498 (11 922) 32 129 21 334 42 511 (7 606) (24 110) Abonnés des services sans fil à la fin de la période(A)(B) 9 957 962 9 957 962 9 834 380 9 630 313 9 480 835 9 610 482 9 610 482 9 487 368 9 309 534 9 195 048 Services postpayés(A)(B) 9 159 940 9 159 940 9 038 341 8 911 169 8 808 189 8 830 216 8 830 216 8 728 436 8 593 113 8 471 021 Services prépayés(A) 798 022 798 022 796 039 719 144 672 646 780 266 780 266 758 932 716 421 724 027 FMU combinée ($/mois)(C) 68,32 67,20 69,93 68,79 67,35 67,76 67,46 69,28 67,71 66,56 Taux de désabonnement (%) (moyen par mois) 1,39 % 1,60 % 1,34 % 1,29 % 1,31 % 1,32 % 1,41 % 1,27 % 1,28 % 1,31 % Services postpayés 1,13 % 1,28 % 1,12 % 1,06 % 1,07 % 1,16 % 1,26 % 1,14 % 1,10 % 1,13 % 4,44 % 5,14 % Services prépayés 3,89 % 4,20 % 4,49 % 3,17 % 3,18 % 2,76 % 3,34 % 3,40 % (A)Au début du T1 2019, nous avons ajusté notre clientèle d'abonnés des services sans fil afin de retrancher 167 929 abonnés (72 231 abonnés des services postpayés et 95 698 abonnés des services prépayés) comme suit : 65 798 abonnés (19 195 abonnés des services postpayés et 46 603 abonnés des services prépayés), en raison de l'achèvement des travaux de mise hors service du réseau AMRC le 30 avril 2019;

49 095 abonnés des services prépayés par suite de la modification des conditions de notre politique de désactivation qui, principalement, sont passées de 120 jours pour Bell/Virgin Mobile et de 150 jours pour Lucky Mobile, à 90 jours;

43 670 abonnés des services postpayés qui se rapportent à l'IdO, précision attribuable au fait que nous avons raffiné notre définition du terme abonné pour tenir compte de l'évolution technologique;

pour tenir compte de l'évolution technologique; 9 366 abonnés du service Internet sans fil fixe postpayé qui ont été transférés dans notre clientèle d'abonnés des services Internet haute vitesse de détail. Au début du T4 2018, nous avons ajusté notre clientèle d'abonnés des services postpayés dans le sans-fil afin de retrancher 20 000 abonnés que nous avons cédés à Xplornet à la suite de l'acquisition de MTS par BCE en 2017. Notre FMU combinée au T1 2018 a été ajustée afin de ne pas tenir compte de l'incidence défavorable rétroactive de la décision du CRTC relative aux tarifs des services sans fil d'itinérance de gros à l'échelle nationale de 14 millions $. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 7 Services sur fil de Bell(1) (2) (3) T4 T4 Variation TOTAL TOTAL Variation (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 2018 (%) 2019 2018 (%) Services sur fil de Bell Produits d'exploitation 1 941 7 684 Services de données 1 910 1,6 % 7 466 2,9 % Services voix 879 (5,8) % 3 564 3 782 (5,8) % 933 Autres services 69 60 15,0 % 251 247 1,6 % Total des produits externes tirés des services 2 889 2 903 (0,5) % 11 499 11 495 - Produits intersectoriels tirés des services 80 64 25,0 % 289 242 19,4 % Total des produits d'exploitation tirés des services 2 969 2 967 0,1 % 11 788 11 737 0,4 % Services de données 152 153 (0,7) % 519 466 11,4 % Équipements et autres 17 17 - 48 64 (25,0) % Total des produits externes tirés des produits 169 170 (0,6) % 567 530 7,0 % Produits intersectoriels tirés des produits - - - 1 - n.s. Total des produits d'exploitation tirés des produits 169 170 (0,6) % 568 530 7,2 % Total des produits externes 3 058 3 073 (0,5) % 12 066 12 025 0,3 % Total des produits d'exploitation 3 138 3 137 - 12 356 12 267 0,7 % Coûts d'exploitation (1 779) (1 798) 1,1 % (6 942) (6 946) 0,1 % BAIIA ajusté 1 359 1 339 1,5 % 5 414 5 321 1,7 % Marge du BAIIA ajusté 43,3 % 42,7 % 0,6 pt 43,8 % 43,4 % 0,4 pt Dépenses d'investissement 905 3 193 0,3 % 809 (11,9) % 3 183 Intensité du capital 28,8 % 25,8 % (3,0) pts 25,8 % 26,0 % 0,2 pt Abonnés des services Internet haute vitesse de détail(5) Activations nettes des services de détail(A) 35 639 32 518 9,6 % 135 861 116 599 16,5 % Abonnés des services de détail à la fin de la période(A)(B) 3 555 601 3 410 374 4,3 % 3 555 601 3 410 374 4,3 % Abonnés des services de télé de détail(5) Activations (pertes) nettes d'abonnés des services de détail(A) 421 13 231 (96,8) % 6 053 21 559 (71,9) % Services de télévision sur protocole Internet (télé IP) 22 039 36 473 (39,6) % 91 476 110 790 (17,4) % Services de télé par satellite (21 618) (23 242) 7,0 % (85 423) (89 231) 4,3 % Total des abonnés des services de détail à la fin de la période(A) 2 772 464 2 766 411 0,2 % 2 772 464 2 766 411 0,2 % Services de télé IP 1 767 182 1 675 706 5,5 % 1 767 182 1 675 706 5,5 % Services de télé par satellite 1 005 282 1 090 705 (7,8) % 1 005 282 1 090 705 (7,8) % Services d'accès au réseau (SAR) de détail(5) Pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail(A) (58 110) (60 011) 3,2 % (263 325) (258 881) (1,7) % SAR résidentiels de détail(A) 2 697 483 2 960 808 (8,9) % 2 697 483 2 960 808 (8,9) % n.s. : non significatif En date du 1 er janvier 2019, nous avons cessé de présenter les abonnés de gros dans notre clientèle d'abonnés des services Internet, de télé et des SAR résidentiels, ce qui reflète l'accent que nous mettons sur le marché de détail. Nous avons donc retraité les chiffres présentés en 2018 sur la clientèle d'abonnés à des fins de comparabilité. Au début du T1 2019, notre clientèle d'abonnés des services Internet haute vitesse de détail a augmenté de 9 366 abonnés, en raison du transfert des abonnés du service Internet sans fil fixe hors de notre secteur des services sans fil. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 8 Services sur fil de Bell - Tendance historique TOTAL TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 2018 T4 18 T3 18 T2 18 T1 18 Services sur fil de Bell Produits d'exploitation Services de données 7 684 1 941 1 929 1 929 1 885 7 466 1 910 1 867 1 869 1 820 Services voix 3 564 879 881 897 907 3 782 933 948 953 948 Autres services 251 69 61 62 59 247 60 60 64 63 Total des produits externes tirés des services 11 499 2 889 2 871 2 888 2 851 11 495 2 903 2 875 2 886 2 831 Produits intersectoriels tirés des services 289 80 70 70 69 242 64 61 59 58 Total des produits d'exploitation tirés des services 11 788 2 969 2 941 2 958 2 920 11 737 2 967 2 936 2 945 2 889 Services de données 519 152 114 120 133 466 153 111 98 104 Équipements et autres 48 17 10 10 11 64 17 13 18 16 Total des produits externes tirés des produits 567 169 124 130 144 530 170 124 116 120 Produits intersectoriels tirés des produits 1 - 1 - - - - - - - Total des produits d'exploitation tirés des produits 568 169 125 130 144 530 170 124 116 120 Total des produits externes 12 066 3 058 2 995 3 018 2 995 12 025 3 073 2 999 3 002 2 951 Total des produits d'exploitation 12 356 3 138 3 066 3 088 3 064 12 267 3 137 3 060 3 061 3 009 Coûts d'exploitation (6 942) (1 779) (1 711) (1 727) (1 725) (6 946) (1 798) (1 724) (1 728) (1 696) BAIIA ajusté 5 414 1 359 1 355 1 361 1 339 5 321 1 339 1 336 1 333 1 313 Marge du BAIIA ajusté 43,8 % 43,3 % 44,2 % 44,1 % 43,7 % 43,4 % 42,7 % 43,7 % 43,5 % 43,6 % 3 183 905 Dépenses d'investissement 824 780 674 3 193 809 797 843 744 Intensité du capital 25,8 % 28,8 % 26,9 % 25,3 % 22,0 % 26,0 % 25,8 % 26,0 % 27,5 % 24,7 % Abonnés des services Internet haute vitesse de détail Activations nettes des services de détail(A) 135 861 35 639 58 137 19 414 22 671 116 599 32 518 53 122 12 803 18 156 Abonnés des services de détail à la fin de la période(A)(B) 3 555 601 3 555 601 3 519 962 3 461 825 3 442 411 3 410 374 3 410 374 3 377 856 3 324 734 3 311 931 Abonnés des services de télé de détail Activations (pertes) nettes d'abonnés des services de détail(A) 6 053 421 4 842 2 350 (1 560) 21 559 13 231 13 230 5 452 (10 354) Services de télé IP 91 476 22 039 31 746 16 775 20 916 110 790 36 473 40 091 20 653 13 573 Services de télé par satellite (85 423) (21 618) (26 904) (14 425) (22 476) (89 231) (23 242) (26 861) (15 201) (23 927) Total des abonnés des services de détail à la fin de la période(A) 2 772 464 2 772 464 2 772 043 2 767 201 2 764 851 2 766 411 2 766 411 2 753 180 2 739 950 2 734 498 Services de télé IP 1 767 182 1 767 182 1 745 143 1 713 397 1 696 622 1 675 706 1 675 706 1 639 233 1 599 142 1 578 489 Services de télé par satellite 1 005 282 1 005 282 1 026 900 1 053 804 1 068 229 1 090 705 1 090 705 1 113 947 1 140 808 1 156 009 Services d'accès au réseau (SAR) de détail Pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail(A) (263 325) (58 110) (65 656) (72 780) (66 779) (258 881) (60 011) (73 241) (69 558) (56 071) SAR résidentiels de détail(A) 2 697 483 2 697 483 2 755 593 2 821 249 2 894 029 2 960 808 2 960 808 3 020 819 3 094 060 3 163 618 (A)En date du 1erjanvier 2019, nous avons cessé de présenter les abonnés de gros dans notre clientèle d'abonnés des services Internet, de télé et des SAR résidentiels, ce qui reflète l'accent que nous mettons sur le marché de détail. Nous avons donc retraité les chiffres présentés en 2018 sur la clientèle d'abonnés à des fins de comparabilité. Au début du T1 2019, notre clientèle d'abonnés des services Internet haute vitesse de détail a augmenté de 9 366 abonnés, en raison du transfert des abonnés du service Internet sans fil fixe hors de notre secteur des services sans fil. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 9 BCE(2) Dette nette et autres renseignements BCE - Dette nette et actions privilégiées (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 30 septembre 30 juin 31 mars 31 décembre 31 décembre 2019 2019 2019 2019 2018 Dette à court terme 3 881 4 728 5 676 5 485 4 645 Dette à long terme 22 415 22 445 21 949 22 016 19 760 50 % des actions privilégiées 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 Trésorerie et équivalents de trésorerie (145) (966) (1 094) (668) (425) Dette nette(4) 28 153 28 209 28 533 28 835 25 982 Ratio de levier financier net(4)(A) 2,79 2,82 2,90 2,98 2,72 Ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes(4) 8,54 8,64 8,71 8,80 9,00 Notre ratio de levier financier net reflète la hausse non récurrente découlant de l'adoption d'IFRS 16, qui a eu pour effet d'augmenter la dette nette de 2 304 millions $ le 1 er janvier 2019. Informations sur les flux de trésorerie (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) T4 T4 Variation Variation TOTAL TOTAL Variation Variation 2019 2018 ($) (%) 2019 2018 ($) (%) Flux de trésorerie disponibles (FTD)(4) 2 091 7 958 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 788 303 16,9 % 7 384 574 7,8 % Dépenses d'investissement (1 153) (974) (179) (18,4) % (3 988) (3 971) (17) (0,4) % Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (37) (46) 9 19,6 % (147) (149) 2 1,3 % Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de (14) (65) participations ne donnant pas le contrôle - (14) n.s. (16) (49) n.s. Coûts liés aux acquisitions et autres payés 7 14 (7) (50,0) % 60 79 (19) (24,1) % Cotisation volontaire aux régimes de retraite à prestations définies - 240 (240) (100,0) % - 240 (240) (100,0) % FTD 894 1 022 (128) (12,5) % 3 818 3 567 251 7,0 % Informations sur les flux de trésorerie - Tendance historique (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) TOTAL T4 T3 T2 T1 TOTAL T4 T3 T2 T1 FTD 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 7 958 2 091 2 258 2 093 1 516 7 384 1 788 2 043 2 057 1 496 Dépenses d'investissement (3 988) (1 153) (1 013) (972) (850) (3 971) (974) (1 010) (1 056) (931) Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (147) (37) (47) (37) (26) (149) (46) (35) (35) (33) Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de (65) (14) participations ne donnant pas le contrôle (12) (12) (27) (16) - (3) - (13) Coûts liés aux acquisitions et autres payés 60 7 3 21 29 79 14 19 28 18 Cotisation volontaire aux régimes de retraite à prestations définies - - - - - 240 240 - - - FTD 3 818 894 1 189 1 093 642 3 567 1 022 1 014 994 537 n.s. : non significatif BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 10 BCE(2) États consolidés de la situation financière 31 décembre 30 septembre 30 juin 31 mars 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 2019 2019 2019 2018 ACTIF Actifs courants 141 Trésorerie 919 719 546 425 Équivalents de trésorerie 4 47 375 122 - Créances clients et autres débiteurs 3 038 2 866 2 978 2 937 3 006 Stocks 427 483 487 472 432 Actifs sur contrats 1 111 1 049 1 005 978 987 Coûts liés aux contrats 415 395 387 383 370 Charges payées d'avance 194 270 349 350 244 Autres actifs courants 190 226 189 246 329 Total des actifs courants 5 520 6 255 6 489 6 034 5 793 Actifs non courants 533 Actifs sur contrats 495 476 477 506 Coûts liés aux contrats 368 348 350 331 337 Immobilisations corporelles 27 636 27 379 27 415 27 276 24 844 Immobilisations incorporelles 13 352 13 463 13 232 13 269 13 205 Actifs d'impôt différé 98 140 137 129 112 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 698 706 740 803 798 Autres actifs non courants 1 442 1 171 700 864 847 Goodwill 10 667 10 669 10 674 10 657 10 658 Total des actifs non courants 54 794 54 371 53 724 53 806 51 307 Total de l'actif 60 314 60 626 60 213 59 840 57 100 PASSIF Passifs courants 3 954 Dettes fournisseurs et autres passifs 3 650 3 720 3 610 3 941 Passifs sur contrats 683 681 708 733 703 Intérêts à payer 227 207 215 203 196 Dividendes à payer 729 728 736 735 691 Passifs d'impôt exigible 303 383 287 218 253 Dette à court terme 3 881 4 728 5 676 5 485 4 645 Total des passifs courants 9 777 10 377 11 342 10 984 10 429 Passifs non courants 207 Passifs sur contrats 206 219 204 196 Dette à long terme 22 415 22 445 21 949 22 016 19 760 Passifs d'impôt différé 3 606 3 425 3 146 3 159 3 163 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 907 2 038 2 158 1 998 1 866 Autres passifs non courants 871 872 938 941 997 Total des passifs non courants 29 006 28 986 28 410 28 318 25 982 Total du passif 38 783 39 363 39 752 39 302 36 411 CAPITAUX PROPRES Capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 4 004 Actions privilégiées 4 004 4 004 4 004 4 004 Actions ordinaires 20 363 20 350 20 144 20 067 20 036 Surplus d'apport 1 178 1 167 1 165 1 153 1 170 Cumul des autres éléments de bénéfice global 161 141 14 20 90 Déficit (4 509) (4 735) (5 195) (5 015) (4 937) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de BCE 21 197 20 927 20 132 20 229 20 363 Participations ne donnant pas le contrôle 334 336 329 309 326 Total des capitaux propres 21 531 21 263 20 461 20 538 20 689 Total du passif et des capitaux propres 60 314 60 626 60 213 59 840 57 100 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 903,9 903,7 900,1 898,8 898,2 BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 11 BCE(2) Données liées aux flux de trésorerie consolidés T4 Variation TOTAL Variation T4 TOTAL (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) 2019 2018 ($) 2019 2018 ($) Bénéfice net 723 642 81 3 253 2 973 280 Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 28 58 (30) 114 136 (22) Amortissements 1 093 1 015 78 4 398 4 014 384 Coût des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 76 83 (7) 310 335 (25) Charges d'intérêts nettes 282 255 27 1 108 987 121 Pertes sur placements (17) 34 (51) (13) 34 (47) Impôt sur le résultat 243 244 (1) 1 133 995 138 Cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (77) (309) 232 (290) (539) 249 Paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi (18) (17) (1) (72) (75) 3 Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (23) (43) 20 (168) (138) (30) Intérêts payés (264) (295) 31 (1 087) (990) (97) Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (221) (92) (129) (725) (650) (75) Coûts liés aux acquisitions et autres payés (7) (14) 7 (60) (79) 19 Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation 273 227 46 57 381 (324) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 2 091 1 788 303 7 958 7 384 574 Dépenses d'investissement (1 153) (974) (179) (3 988) (3 971) (17) Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (37) (46) 9 (147) (149) 2 Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (14) - (14) (65) (16) (49) Coûts liés aux acquisitions et autres payés 7 14 (7) 60 79 (19) Cotisation volontaire aux régimes de retraite à prestations définies - 240 (240) - 240 (240) Flux de trésorerie disponibles 894 1 022 (128) 3 818 3 567 251 Acquisitions d'entreprises - - - (51) (395) 344 Coûts liés aux acquisitions et autres payés (7) (14) 7 (60) (79) 19 Cotisation volontaire aux régimes de retraite à prestations définies - (240) 240 - (240) 240 Acquisition de licences de spectre - (1) 1 - (56) 56 Cession d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs - - - - 68 (68) Autres activités d'investissement (9) 32 (41) 3 (32) 35 Diminution des effets à payer (851) (133) (718) (1 073) (123) (950) Augmentation (diminution) des créances clients titrisées 100 - 100 131 (2) 133 Émission de titres d'emprunt à long terme - - - 1 954 2 996 (1 042) Remboursement de titres d'emprunt à long terme (199) (338) 139 (2 228) (2 713) 485 Émission d'actions ordinaires 15 8 7 240 11 229 Rachat d'actions ordinaires - - - - (175) 175 Achat d'actions pour le règlement de paiements fondés sur des actions (42) (46) 4 (142) (222) 80 Dividendes en trésorerie payés sur actions ordinaires (716) (677) (39) (2 819) (2 679) (140) Remboursement de capital aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle - - - - (51) 51 Autres activités de financement (6) (14) 8 (53) (75) 22 (1 715) (1 423) (292) (4 098) (3 767) (331) Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (821) (401) (420) (280) (200) (80) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 966 826 140 425 625 (200) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 145 425 (280) 145 425 (280) BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 12 BCE Données liées aux flux de trésorerie consolidés - Tendance historique (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) TOTAL TOTAL (non audité) 2019 T4 19 T3 19 T2 19 T1 19 2018 T4 18 T3 18 T2 18 T1 18 Bénéfice net 3 253 723 922 817 791 2 973 642 867 755 709 Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres 114 28 23 39 24 136 58 54 24 - Amortissements 4 398 1 093 1 091 1 111 1 103 4 014 1 015 999 1 008 992 Coût des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi 310 76 76 73 85 335 83 82 80 90 Charges d'intérêts nettes 1 108 282 275 273 278 987 255 251 243 238 Pertes sur placements (13) (17) - - 4 34 34 - - - Impôt sur le résultat 1 133 243 321 276 293 995 244 224 292 235 Cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi (290) (77) (62) (70) (81) (539) (309) (69) (74) (87) Paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi (72) (18) (17) (19) (18) (75) (17) (20) (19) (19) Coûts liés aux indemnités de départ et autres payés (168) (23) (46) (33) (66) (138) (43) (27) (33) (35) Intérêts payés (1 087) (264) (286) (270) (267) (990) (295) (207) (252) (236) Impôt sur le résultat payé (après remboursements) (725) (221) (88) (127) (289) (650) (92) (161) (113) (284) Coûts liés aux acquisitions et autres payés (60) (7) (3) (21) (29) (79) (14) (19) (28) (18) Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation 57 273 52 44 (312) 381 227 69 174 (89) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 7 958 2 091 2 258 2 093 1 516 7 384 1 788 2 043 2 057 1 496 Dépenses d'investissement (3 988) (1 153) (1 013) (972) (850) (3 971) (974) (1 010) (1 056) (931) Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (147) (37) (47) (37) (26) (149) (46) (35) (35) (33) Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (65) (14) (12) (12) (27) (16) - (3) - (13) Coûts liés aux acquisitions et autres payés 60 7 3 21 29 79 14 19 28 18 Cotisation volontaire aux régimes de retraite à prestations définies - - - - - 240 240 - - - Flux de trésorerie disponibles 3 818 894 1 189 1 093 642 3 567 1 022 1 014 994 537 Acquisitions d'entreprises (51) - (1) (50) - (395) - (151) (21) (223) Coûts liés aux acquisitions et autres payés (60) (7) (3) (21) (29) (79) (14) (19) (28) (18) Cotisation volontaire aux régimes de retraite à prestations définies - - - - - (240) (240) - - - Acquisition de licences de spectre - - - - - (56) (1) (19) - (36) Cession d'immobilisations incorporelles et d'autres actifs - - - - - 68 - - - 68 Autres activités d'investissement 3 (9) 4 32 (24) (32) 32 (9) (20) (35) (Diminution) augmentation des effets à payer (1 073) (851) (1 066) 277 567 (123) (133) (30) 97 (57) Augmentation (diminution) des créances clients titrisées 131 100 - - 31 (2) - - (2) - Émission de titres d'emprunt à long terme 1 954 - 549 1 405 - 2 996 - 1 530 - 1 466 Remboursement de titres d'emprunt à long terme (2 228) (199) (226) (1 599) (204) (2 713) (338) (1 134) (1 068) (173) Émission d'actions ordinaires 240 15 161 44 20 11 8 1 1 1 Rachat d'actions ordinaires - - - - - (175) - - - (175) Achat d'actions pour le règlement de paiements fondés sur des actions (142) (42) (14) (10) (76) (222) (46) (39) (49) (88) Dividendes en trésorerie payés sur actions ordinaires (2 819) (716) (713) (712) (678) (2 679) (677) (678) (678) (646) Remboursement de capital aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle - - - - - (51) - (10) (12) (29) Autres activités de financement (53) (6) (8) (33) (6) (75) (14) (20) (23) (18) (4 098) (1 715) (1 317) (667) (399) (3 767) (1 423) (578) (1 803) 37 (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (280) (821) (128) 426 243 (200) (401) 436 (809) 574 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 425 966 1 094 668 425 625 826 390 1 199 625 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 145 145 966 1 094 668 425 425 826 390 1 199 BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 13 Notes annexes Nos résultats sont présentés selon trois secteurs : Services sans fil de Bell, Services sur fil de Bell et Bell Média. Nos secteurs reflètent la façon dont nous gérons notre entreprise et dont nous classons nos activités aux fins de planification et d'évaluation de la performance.

Dans le présent rapport, les expressions nous, notre/nos, BCE et la société désignent, selon le contexte, BCE Inc. ou, collectivement, BCE Inc., Bell Canada, leurs filiales, leurs partenariats et leurs entreprises associées. Bell désigne, selon le contexte, Bell Canada ou, collectivement, Bell Canada, ses filiales, ses partenariats et ses entreprises associées. Comme il est exigé, nous avons adopté la Norme internationale d'information financière (IFRS) 16, Contrats de location , avec prise d'effet le

1 er janvier 2019. Nous avons adopté IFRS 16 selon une approche rétrospective modifiée en vertu de laquelle les états financiers des périodes présentées antérieurement n'ont pas été retraités et continuent d'être présentés conformément à la Norme comptable internationale (IAS) 17, Contrats de location , comme le permettent les dispositions transitoires particulières d'IFRS 16. L'effet cumulatif de la première application d'IFRS 16 a été reflété comme un ajustement apporté au déficit au 1 er janvier 2019. Pour obtenir des précisions, se reporter à la note 3, à la note 14 et à la note 16, Adoption d'IFRS 16 , respectivement, des états financiers intermédiaires du T1 2019, du T2 2019 et du T3 2019.

Conformément à IFRS 16, la plupart des contrats de location sont comptabilisés dans l'état de la situation financière comme des actifs au titre du droit d'utilisation dans les immobilisations corporelles, et l'obligation locative correspondante est comptabilisée dans la dette. En vertu d'IFRS 16, les charges liées à ces contrats de location sont comptabilisées dans la dotation à l'amortissement des immobilisations corporelles et dans les charges d'intérêts, tandis que selon IAS 17, les charges liées aux contrats de location simple étaient comptabilisées dans les coûts d'exploitation. Conformément à IFRS 16, les remboursements du principal à l'égard de ces contrats de location sont comptabilisés à titre de remboursement de titres d'emprunt à long terme dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement, et la composante intérêt est comptabilisée dans les intérêts payés dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Auparavant, conformément à IAS 17, les paiements au titre de contrats de location simple étaient présentés dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Afin de refléter les changements liés à la façon dont nous gérons nos activités et nous évaluons le rendement, notre secteur Services sans fil inclut maintenant la totalité des résultats d'exploitation de La Source (Bell) Électronique inc. (La Source), avec prise d'effet le 1 er janvier 2019, et les périodes antérieures ont été retraitées à des fins de comparaison. Auparavant, les résultats de La Source étaient inclus dans nos secteurs Services sans fil et Services sur fil. Mesures financières non conformes aux PCGR BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Nous définissons le BAIIA ajusté comme les produits d'exploitation moins les coûts d'exploitation (y compris le coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi), comme il est présenté dans les états consolidés du résultat net de BCE. Le BAIIA ajusté des secteurs de BCE correspond au bénéfice sectoriel présenté dans les états financiers consolidés de BCE. Nous définissons la marge du BAIIA ajusté comme le BAIIA ajusté divisé par les produits d'exploitation.

Nous utilisons le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté pour évaluer la performance de nos activités, puisqu'ils reflètent leur rentabilité continue. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société d'assurer le service de sa dette et de satisfaire à d'autres obligations de paiement, et qu'il constitue une mesure courante servant à évaluer les entreprises dans l'industrie des télécommunications. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent également le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté pour évaluer la performance de nos activités. Le BAIIA ajusté est également un facteur dans la détermination de la rémunération incitative à court terme pour l'ensemble des dirigeants. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 14 Il n'existe aucune mesure financière conforme aux normes IFRS directement comparable au BAIIA ajusté et à la marge du BAIIA ajusté. Pour remédier à cette situation, un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté peut être fait, comme il est présenté dans ce document. Bénéfice net ajusté et bénéfice par action (BPA) ajusté Les termes bénéfice net ajustéet BPA ajustén'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'ils puissent être comparés avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous définissons le bénéfice net ajusté comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, les pertes nettes (profits nets) sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette et les charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des participations ne donnant pas le contrôle (PNDPC). Nous définissons le BPA ajusté comme le bénéfice net ajusté par action ordinaire de BCE. Nous utilisons le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de nos activités avant l'incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, des pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, des pertes nettes (profits nets) sur placements, des coûts liés au remboursement anticipé de la dette et des charges pour perte de valeur, déduction faite de l'impôt et des PNDPC. Nous excluons ces éléments parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA sont les mesures financières conformes aux normes IFRS les plus comparables, comme l'indique leur rapprochement dans le présent document. Flux de trésorerie disponibles Le terme flux de trésorerie disponiblesn'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, déduction faite des coûts liés aux acquisitions et autres payés, qui comprennent les coûts importants liés aux litiges, et du financement des cotisations volontaires aux régimes de retraite, moins les dépenses d'investissement, les dividendes sur actions privilégiées et les dividendes payés par des filiales aux détenteurs de PNDPC. Nous excluons les coûts liés aux acquisitions et autres payés et le financement des cotisations volontaires aux régimes de retraite parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et de la performance de nos activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour payer des dividendes sur actions ordinaires, rembourser la dette et réinvestir dans notre société. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et ses actifs sous-jacents et pour évaluer la solidité financière et la performance de nos activités. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont la mesure financière conforme aux normes IFRS la plus comparable, comme l'indique leur rapprochement dans le présent document. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 15 Dette nette Le terme dette netten'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous définissons la dette nette comme la dette à court terme plus la dette à long terme et 50 % des actions privilégiées, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, comme il est présenté dans les états consolidés de la situation financière de BCE. Nous incluons 50 % des actions privilégiées en circulation dans notre dette nette afin de respecter la méthode de traitement employée par certaines agences de notation. Nous considérons la dette nette comme un important indicateur du levier financier de la société, car elle représente le montant de la dette qui n'est pas couvert par la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent la dette nette pour déterminer le levier financier d'une société. Il n'existe aucune mesure financière conforme aux normes IFRS directement comparable à la dette nette, mais celle-ci est calculée selon plusieurs catégories d'actif et de passif des états de la situation financière, comme il est présenté dans le présent document. Ratio de levier financier net Le terme ratio de levier financier netn'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous utilisons le ratio de levier financier net et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent cette mesure pour évaluer le levier financier. Le ratio de levier financier net correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté. Aux fins du calcul du ratio de levier financier net, le BAIIA ajusté désigne le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes Le terme ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettesn'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Nous utilisons le ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent cette mesure pour évaluer la solidité financière de la société. Le ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes correspond au BAIIA ajusté divisé par les charges d'intérêts nettes. Aux fins du calcul de notre ratio BAIIA ajusté/charges d'intérêts nettes, le BAIIA ajusté désigne le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Les charges d'intérêts nettes correspondent aux charges d'intérêts nettes des 12 derniers mois, comme il est présenté dans nos tableaux des flux de trésorerie, plus 50 % des dividendes déclarés sur actions privilégiées, comme il est présenté dans nos états du résultat net. Indicateurs de performance clés

En plus des mesures financières non conformes aux PCGR décrites précédemment, nous utilisons un certain nombre d'indicateurs de performance clés pour évaluer les progrès accomplis à l'égard de nos impératifs stratégiques. Ces indicateurs ne sont pas des mesures comptables et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

La facturation moyenne par utilisateur (FMU) ou par abonné représente le montant moyen approximatif facturé aux clients sur une base mensuelle et sert à effectuer le suivi de nos flux de facturation récurrents. La FMU combinée des services sans fil correspond à certains montants facturés aux clients divisés par le nombre moyen d'abonnés pour la période visée, et est exprimée en unité monétaire par mois.

L 'intensité du capital correspond aux dépenses d'investissement divisées par les produits d'exploitation. BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2019 Page 16 Le taux de désabonnementcorrespond aux annulations d'abonnement aux services par les abonnés. Il s'agit d'une mesure de notre capacité à conserver nos abonnés. Le taux de désabonnement des services sans fil correspond au nombre de désactivations au cours d'une période donnée divisé par le nombre moyen d'abonnés de notre clientèle pour une période visée, et est exprimé en pourcentage par mois. Une unité d'abonnement des services sans filse compose d'une unité génératrice de produits active (p. ex., les appareils mobiles, les tablettes ou les produits Internet sans fil), assortie d'un identificateur unique (habituellement un numéro d'identité internationale d'équipement mobile (IIEM)), qui a accès nos réseaux sans fil. Nous présentons les unités d'abonnement des services sans fil en deux catégories, soit les unités d'abonnement des services postpayés et les unités d'abonnement des services prépayés. Les unités d'abonnement des services prépayés sont considérées comme étant actives pendant une période de 90 jours (auparavant, 120 à 150 jours) après l'expiration du solde prépayé de l'abonné. Une unité d'abonnement des services sur filse compose d'une unité génératrice de produits active ayant accès à nos services, dont les services Internet, de télé par satellite, de télé IP et/ou les SAR de détail. Un abonné compte parmi notre clientèle d'abonnés une fois que le service a été installé dans ses locaux et qu'il est fonctionnel, et qu'une relation de facturation a été établie. Les abonnés des services Internet, de télé IP et de télé par satellite de détail ont accès aux services sur une base individuelle et sont représentés principalement par une unité de logement.

