BED BATH & BEYOND : attendu en repli après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bed Bath and Beyond est attendu en baisse après avoir affiché, au titre de son exercice 2018, un bénéfice net ajusté de 2,05 dollars par action après dilution, comparativement à 3,04 dollars par action après dilution pour l'exercice 2017. Le chiffre d'affaires s'est établi à 12 milliards de dollars, en baisse d'environ 2,6 % par rapport à l'exercice précédent, « principalement en raison d'une semaine de moins dans l'exercice comparativement à cinquante-trois semaines en 2017 ». Concernant 2019, le groupe anticipe un bénéfice net par action dilué entre 2,11 et 2,20 dollars."En 2020 et à long terme, en tenant compte des effets cumulatifs de son plan de transformation global, de sa stratégie de répartition du capital et de l'amélioration de sa marge d'exploitation de plus de 300 points de base, la société prévoit atteindre des taux de croissance à deux chiffres du bénéfice net par action après dilution", précise Bed Bath & Beyond dans un communiqué.